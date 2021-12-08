https://ria.ru/20211208/nato-1762798427.html

НАТО ведет конфронтационную линию против России, заявил Путин

НАТО ведет конфронтационную линию против России, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2021

НАТО ведет конфронтационную линию против России, заявил Путин

НАТО ведет конфронтационную линию в отношении России, она недружественна и объявляет Россию своим противником, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:04

2021-12-08T17:04

2021-12-08T23:25

нато

россия

в мире

греция

владимир путин

кириакос мицотакис

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СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. НАТО ведет конфронтационную линию в отношении России, она недружественна и объявляет Россию своим противником, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается НАТО, то это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России, но последние вопросы вроде бы как технического характера, тем не менее, высылка наших дипломатов, которые в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно. Кроме того, и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.По его словам, членство Греции в Евросоюзе и НАТО никогда не мешало развитию отношений Афин и Москвы."Надеюсь, что так и будет в дальнейшем. И мы будем использовать наших греческих друзей для того, чтобы ориентироваться на то, что они могли бы сыграть какую-то позитивную роль во взаимоотношениях с двумя этими объединениями", - добавил президент РФ.Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию, продолжавшуюся около двух часов. Наибольшее внимание они уделили ситуации вокруг Украины.Как отметил Путин, хотя часто обвинения выдвигаются против Москвы, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России. США беспокоят российские батальоны на российской территории, за тысячи километров от Штатов, а Кремль — реальные угрозы, добавил он.По словам Путина, красные линии для России — это дальнейшее продвижение альянса на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Он заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, что этого не произойдет.

https://ria.ru/20211208/putin-1762799828.html

https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

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нато, россия, в мире, греция, владимир путин, кириакос мицотакис