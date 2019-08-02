МИД сообщил о прекращении действия ДРСМД

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел России Министерство иностранных дел России опубликовало официальное сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США.

"Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", — говорится в документе.

ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В начале этого года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора. По его словам, Москва якобы не соблюдает свои обязательства по соглашению. При этом никаких доказательств этого предоставлено не было.

По мнению США, ДРСМД нарушает российская ракета 9М729. В Москве подтвердили ее наличие, но отвергли обвинения в отступлении от параметров соглашения.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

Позиция США и Китая

После прекращения действия договора госсекретарь США Майк Помпео возложил всю ответственность за это на Москву.

Он напомнил об ультиматуме, который Вашингтон поставил перед Москвой.

"Второго февраля 2019 года США дали России шесть месяцев, чтобы вернуться в режим соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, поэтому договор прекращается сегодня", — написал американский чиновник в Twitter

После прекращения действия договора Трамп поручил своей администрации готовиться к "новой эре контроля над вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого".

Он отметил, что США в перспективе "призывают Россию и Китай присоединиться <…> в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности" для всего мира.