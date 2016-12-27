Россия готова вести диалог с НАТО на основе равноправного партнерства

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Москва готова выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправному партнерству, говорится в сообщении российского МИД об основных внешнеполитических итогах года.

По оценке МИД, в уходящем году руководство НАТО продолжало реализовывать утвержденный на саммите альянса в Уэльсе в 2014 году комплекс мер по форсированному наращиванию военного присутствия и развитию военной инфраструктуры блока в государствах Центральной и Восточной Европы, Прибалтики и в акватории Черного моря.

Тем не менее, впервые после почти двухлетнего перерыва 20 апреля, 13 июля и 19 декабря в Брюсселе по инициативе натовской стороны состоялись заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне постоянных представителей, повестка дня которых включала в себя кризис на Украине, вопросы безопасности в Афганистане и риски, связанные с наращиванием военной деятельности НАТО вдоль западных рубежей России.

"Рассматриваем СРН как востребованный механизм для консультаций между Россией и НАТО по ключевым вопросам безопасности. Открыты выстраивать отношения с альянсом с учетом степени его готовности к равноправному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного права, реальным шагам по обеспечению общего пространства мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантике на принципах взаимного доверия, транспарентности и предсказуемости", — подчеркивают в МИД.

На Смоленской площади рассчитывают на выполнение всеми членами СРН обязательства не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств. НАТО адресован призыв к военной сдержанности в соответствии с Основополагающим актом от 27 мая 1997 года.