В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось заседание Совета Россия – НАТО

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский.Заседание Совета Россия – НАТО на уровне послов проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил РИА Новости представитель альянса.

"Заседание началось", — сказал представитель НАТО, пожелавший остаться неназванным.

Стороны не объявляли список тем, которые планируется поднять на заседании. При этом в заседании впервые принимает участие спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов. Соответственно, ситуация в Афганистане, регулярно обсуждаемая на встречах СРН, будет затронута и на этот раз. Заседание проходит после оглашения США новой стратегии в этой стране и перед встречей министров обороны альянса, которому предстоит объявить об увеличении небоевого контингента в Афганистане.

Кроме того, в сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил РИА Новости, что рассчитывает на предстоящей встрече СРН продолжить обсуждать вопросы прозрачности при организации военных учений. В свою очередь, по информации агентства Ассошиэйтед Пресс , постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон намерена поднять вопрос о российско-белорусских учениях "Запад-2017". По словам американского постпреда, российская сторона не была достаточно прозрачной при проведении учений и задействовала в них гораздо больший контингент, чем было официально объявлено.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

Ранее на заседаниях Совета Россия — НАТО обсуждалась также необходимость снижения рисков военных инцидентов, в том числе предотвращение опасных ситуаций в небе над Балтикой. Российская сторона предлагала наладить с этой целью системный диалог между военными России и НАТО.