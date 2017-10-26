В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось заседание Совета Россия – НАТО

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский.Заседание Совета Россия – НАТО на уровне послов проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил РИА Новости представитель альянса.
Стороны не объявляли список тем, которые планируется поднять на заседании. При этом в заседании впервые принимает участие спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов. Соответственно, ситуация в Афганистане, регулярно обсуждаемая на встречах СРН, будет затронута и на этот раз. Заседание проходит после оглашения США новой стратегии в этой стране и перед встречей министров обороны альянса, которому предстоит объявить об увеличении небоевого контингента в Афганистане.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
Ранее на заседаниях Совета Россия — НАТО обсуждалась также необходимость снижения рисков военных инцидентов, в том числе предотвращение опасных ситуаций в небе над Балтикой. Российская сторона предлагала наладить с этой целью системный диалог между военными России и НАТО.