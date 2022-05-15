Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году
На месте стрельбы в Буффало
Мужчина устроил стрельбу в субботу на территории супермаркета в городе Буффало (США, штат Нью-Йорк), жертвами которой стали 10 человек, еще трое получили ранения.
Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной. Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.
Ниже приводится справочная информация о случаях стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году.
13 мая вечером в городе Милуоки (штат Висконсин) около района, где расположены спортивные и развлекательные сооружения, произошли три случая стрельбы после завершения игры плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами "Милуоки Бакс" и "Бостон Селтикс". Во время первого случая погибли три человека, во втором инциденте пострадал один человек. В результате третьей стрельбы 17 человек получили неопасные для жизни травмы.
12 мая ночью в городе Хот-Спрингс в штате Арканзас после "крупной драки" произошла стрельба на парковке у конференц-центра Хот-Спрингса, где проходил выпускной старшей школы. Пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.
22 апреля мужчина ранил четырех человек, открыв огонь в фешенебельном районе на северо-западе Вашингтона, рядом с учебными заведениями, иностранными посольствами и жилыми кварталами. Подозреваемый в стрельбе был обнаружен полицией мертвым в квартире после розысков, которые продолжались несколько часов.
17 апреля в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошла стрельба в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, где проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. В результате инцидента два подростка погибли, еще девять человек получили ранения.
16 апреля во время инцидента со стрельбой в одном из торговых центров города Колумбия в штате Южная Каролина пострадали 12 человек. Из них 10 человек получили огнестрельные ранения, а двое - травмы во время давки, которая возникла во время стрельбы.
12 апреля на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете и в противогазе открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека. Как заявила шеф полиции Кишант Сюэл, "10 человек были ранены в ходе стрельбы и еще 13 либо получили травмы во время давки, либо пострадали от дыма".
10 апреля в городе Сидар-Рейпидс (штат Айова) произошла стрельба в ночном клубе Taboo. По данным полиции, два человека погибли, около 10 получили ранения.
3 апреля в центре Сакраменто (штат Калифорния) произошла массовая стрельба. Погибли шесть человек, более 10 пострадали. Следователи полагают, что несколько стрелков открыли огонь после крупной драки.
19 марта в городе Думас (штат Арканзас) произошла стрельба на авиашоу. Пострадали более 20 человек, один погиб. Среди пострадавших несколько детей.
9 февраля инцидент со стрельбой произошел на территории одной из школ в городе Буффало (штат Нью-Йорк). По данным полиции, стрелок открыл огонь на парковке возле учебного заведения. Два человека пострадали, включая одного учащегося и охранника школы.
1 февраля на территории Бриджуотерского колледжа в штате Виргиния были застрелены двое полицейских. По данным СМИ, погибшие были близкими друзьями. Стрелок был задержан.
1 февраля в городе Ричфилд (штат Миннесота) неизвестный открыл огонь рядом со школой, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка. Преступник скрылся с места преступления.
19 января в городе Питтсбург неизвестные обстреляли школьный автобус, в результате чего погиб 15-летний ученик. Отмечается, что во время происшествия в автобусе находились только ученик и водитель. По данным полиции, молодой человек был застрелен снаружи, пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в критическом состоянии в больницу, где он скончался.
14 января в городе Юджин (штат Орегон) стрельба произошла в концертном зале WOW Hall. Пострадали шесть человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников