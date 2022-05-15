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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году - РИА Новости, 15.05.2022

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году

Мужчина устроил стрельбу в субботу на территории супермаркета в городе Буффало (США, штат Нью-Йорк), жертвами которой стали 10 человек, еще трое получили... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T05:43

2022-05-15T05:43

2022-05-15T05:43

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Мужчина устроил стрельбу в субботу на территории супермаркета в городе Буффало (США, штат Нью-Йорк), жертвами которой стали 10 человек, еще трое получили ранения.Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной. Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.Ниже приводится справочная информация о случаях стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году.13 мая вечером в городе Милуоки (штат Висконсин) около района, где расположены спортивные и развлекательные сооружения, произошли три случая стрельбы после завершения игры плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами "Милуоки Бакс" и "Бостон Селтикс". Во время первого случая погибли три человека, во втором инциденте пострадал один человек. В результате третьей стрельбы 17 человек получили неопасные для жизни травмы.12 мая ночью в городе Хот-Спрингс в штате Арканзас после "крупной драки" произошла стрельба на парковке у конференц-центра Хот-Спрингса, где проходил выпускной старшей школы. Пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.22 апреля мужчина ранил четырех человек, открыв огонь в фешенебельном районе на северо-западе Вашингтона, рядом с учебными заведениями, иностранными посольствами и жилыми кварталами. Подозреваемый в стрельбе был обнаружен полицией мертвым в квартире после розысков, которые продолжались несколько часов.17 апреля в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошла стрельба в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, где проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. В результате инцидента два подростка погибли, еще девять человек получили ранения.16 апреля во время инцидента со стрельбой в одном из торговых центров города Колумбия в штате Южная Каролина пострадали 12 человек. Из них 10 человек получили огнестрельные ранения, а двое - травмы во время давки, которая возникла во время стрельбы.12 апреля на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете и в противогазе открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека. Как заявила шеф полиции Кишант Сюэл, "10 человек были ранены в ходе стрельбы и еще 13 либо получили травмы во время давки, либо пострадали от дыма".10 апреля в городе Сидар-Рейпидс (штат Айова) произошла стрельба в ночном клубе Taboo. По данным полиции, два человека погибли, около 10 получили ранения.3 апреля в центре Сакраменто (штат Калифорния) произошла массовая стрельба. Погибли шесть человек, более 10 пострадали. Следователи полагают, что несколько стрелков открыли огонь после крупной драки.19 марта в городе Думас (штат Арканзас) произошла стрельба на авиашоу. Пострадали более 20 человек, один погиб. Среди пострадавших несколько детей.28 февраля в Сакраменто мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви. По данным полиции, четвертая жертва наблюдала за назначенным судом свиданием между мужчиной и его детьми.9 февраля инцидент со стрельбой произошел на территории одной из школ в городе Буффало (штат Нью-Йорк). По данным полиции, стрелок открыл огонь на парковке возле учебного заведения. Два человека пострадали, включая одного учащегося и охранника школы.Вечером 4 февраля в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Виргинии произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, четверо пострадали. Как отмечалось в заявлении руководства университета, один из пострадавших является студентом этого учебного заведения.1 февраля на территории Бриджуотерского колледжа в штате Виргиния были застрелены двое полицейских. По данным СМИ, погибшие были близкими друзьями. Стрелок был задержан.1 февраля в городе Ричфилд (штат Миннесота) неизвестный открыл огонь рядом со школой, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка. Преступник скрылся с места преступления.27 января неподалеку от делового центра Хьюстона в штате Техас произошла стрельба. Трое сотрудников полиции получили ранения. Подозреваемый скрылся с места преступления и забаррикадировался в здании, после чего произвел еще несколько выстрелов в правоохранителей. Позднее он был задержан.19 января в городе Питтсбург неизвестные обстреляли школьный автобус, в результате чего погиб 15-летний ученик. Отмечается, что во время происшествия в автобусе находились только ученик и водитель. По данным полиции, молодой человек был застрелен снаружи, пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в критическом состоянии в больницу, где он скончался.14 января в городе Юджин (штат Орегон) стрельба произошла в концертном зале WOW Hall. Пострадали шесть человек.1 января во время новогодней вечеринки в городе Галфпорт штата Миссисипи в результате стрельбы три человека погибли, еще четверо пострадали. Согласно правоохранителям, в ходе вечеринки произошла ссора, которая закончилась перестрелкой. По данным полиции, было произведено более 50 выстрелов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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