Рейтинг@Mail.ru
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/strelba-1788619417.html
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году - РИА Новости, 15.05.2022
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году
Мужчина устроил стрельбу в субботу на территории супермаркета в городе Буффало (США, штат Нью-Йорк), жертвами которой стали 10 человек, еще трое получили... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T05:43
2022-05-15T05:43
справки
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788619335_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_45c62d3bc465db0c87929c15045bfb12.jpg
Мужчина устроил стрельбу в субботу на территории супермаркета в городе Буффало (США, штат Нью-Йорк), жертвами которой стали 10 человек, еще трое получили ранения.Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной. Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.Ниже приводится справочная информация о случаях стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году.13 мая вечером в городе Милуоки (штат Висконсин) около района, где расположены спортивные и развлекательные сооружения, произошли три случая стрельбы после завершения игры плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами "Милуоки Бакс" и "Бостон Селтикс". Во время первого случая погибли три человека, во втором инциденте пострадал один человек. В результате третьей стрельбы 17 человек получили неопасные для жизни травмы.12 мая ночью в городе Хот-Спрингс в штате Арканзас после "крупной драки" произошла стрельба на парковке у конференц-центра Хот-Спрингса, где проходил выпускной старшей школы. Пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.22 апреля мужчина ранил четырех человек, открыв огонь в фешенебельном районе на северо-западе Вашингтона, рядом с учебными заведениями, иностранными посольствами и жилыми кварталами. Подозреваемый в стрельбе был обнаружен полицией мертвым в квартире после розысков, которые продолжались несколько часов.17 апреля в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошла стрельба в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, где проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. В результате инцидента два подростка погибли, еще девять человек получили ранения.16 апреля во время инцидента со стрельбой в одном из торговых центров города Колумбия в штате Южная Каролина пострадали 12 человек. Из них 10 человек получили огнестрельные ранения, а двое - травмы во время давки, которая возникла во время стрельбы.12 апреля на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете и в противогазе открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека. Как заявила шеф полиции Кишант Сюэл, "10 человек были ранены в ходе стрельбы и еще 13 либо получили травмы во время давки, либо пострадали от дыма".10 апреля в городе Сидар-Рейпидс (штат Айова) произошла стрельба в ночном клубе Taboo. По данным полиции, два человека погибли, около 10 получили ранения.3 апреля в центре Сакраменто (штат Калифорния) произошла массовая стрельба. Погибли шесть человек, более 10 пострадали. Следователи полагают, что несколько стрелков открыли огонь после крупной драки.19 марта в городе Думас (штат Арканзас) произошла стрельба на авиашоу. Пострадали более 20 человек, один погиб. Среди пострадавших несколько детей.28 февраля в Сакраменто мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви. По данным полиции, четвертая жертва наблюдала за назначенным судом свиданием между мужчиной и его детьми.9 февраля инцидент со стрельбой произошел на территории одной из школ в городе Буффало (штат Нью-Йорк). По данным полиции, стрелок открыл огонь на парковке возле учебного заведения. Два человека пострадали, включая одного учащегося и охранника школы.Вечером 4 февраля в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Виргинии произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, четверо пострадали. Как отмечалось в заявлении руководства университета, один из пострадавших является студентом этого учебного заведения.1 февраля на территории Бриджуотерского колледжа в штате Виргиния были застрелены двое полицейских. По данным СМИ, погибшие были близкими друзьями. Стрелок был задержан.1 февраля в городе Ричфилд (штат Миннесота) неизвестный открыл огонь рядом со школой, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка. Преступник скрылся с места преступления.27 января неподалеку от делового центра Хьюстона в штате Техас произошла стрельба. Трое сотрудников полиции получили ранения. Подозреваемый скрылся с места преступления и забаррикадировался в здании, после чего произвел еще несколько выстрелов в правоохранителей. Позднее он был задержан.19 января в городе Питтсбург неизвестные обстреляли школьный автобус, в результате чего погиб 15-летний ученик. Отмечается, что во время происшествия в автобусе находились только ученик и водитель. По данным полиции, молодой человек был застрелен снаружи, пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в критическом состоянии в больницу, где он скончался.14 января в городе Юджин (штат Орегон) стрельба произошла в концертном зале WOW Hall. Пострадали шесть человек.1 января во время новогодней вечеринки в городе Галфпорт штата Миссисипи в результате стрельбы три человека погибли, еще четверо пострадали. Согласно правоохранителям, в ходе вечеринки произошла ссора, которая закончилась перестрелкой. По данным полиции, было произведено более 50 выстрелов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788619335_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e40e05e3325015b93266b8b5d83b1e33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, в мире, сша
05:43 15.05.2022
 

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году

© AFP 2022 / JOHN NORMILEНа месте стрельбы в Буффало
На месте стрельбы в Буффало - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / JOHN NORMILE
На месте стрельбы в Буффало
Читать ria.ru в
Мужчина устроил стрельбу в субботу на территории супермаркета в городе Буффало (США, штат Нью-Йорк), жертвами которой стали 10 человек, еще трое получили ранения.
Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной. Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.
Ниже приводится справочная информация о случаях стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году.
13 мая вечером в городе Милуоки (штат Висконсин) около района, где расположены спортивные и развлекательные сооружения, произошли три случая стрельбы после завершения игры плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами "Милуоки Бакс" и "Бостон Селтикс". Во время первого случая погибли три человека, во втором инциденте пострадал один человек. В результате третьей стрельбы 17 человек получили неопасные для жизни травмы.
12 мая ночью в городе Хот-Спрингс в штате Арканзас после "крупной драки" произошла стрельба на парковке у конференц-центра Хот-Спрингса, где проходил выпускной старшей школы. Пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.
22 апреля мужчина ранил четырех человек, открыв огонь в фешенебельном районе на северо-западе Вашингтона, рядом с учебными заведениями, иностранными посольствами и жилыми кварталами. Подозреваемый в стрельбе был обнаружен полицией мертвым в квартире после розысков, которые продолжались несколько часов.
17 апреля в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошла стрельба в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, где проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. В результате инцидента два подростка погибли, еще девять человек получили ранения.
16 апреля во время инцидента со стрельбой в одном из торговых центров города Колумбия в штате Южная Каролина пострадали 12 человек. Из них 10 человек получили огнестрельные ранения, а двое - травмы во время давки, которая возникла во время стрельбы.
12 апреля на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете и в противогазе открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека. Как заявила шеф полиции Кишант Сюэл, "10 человек были ранены в ходе стрельбы и еще 13 либо получили травмы во время давки, либо пострадали от дыма".
10 апреля в городе Сидар-Рейпидс (штат Айова) произошла стрельба в ночном клубе Taboo. По данным полиции, два человека погибли, около 10 получили ранения.
3 апреля в центре Сакраменто (штат Калифорния) произошла массовая стрельба. Погибли шесть человек, более 10 пострадали. Следователи полагают, что несколько стрелков открыли огонь после крупной драки.
19 марта в городе Думас (штат Арканзас) произошла стрельба на авиашоу. Пострадали более 20 человек, один погиб. Среди пострадавших несколько детей.
28 февраля в Сакраменто мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви. По данным полиции, четвертая жертва наблюдала за назначенным судом свиданием между мужчиной и его детьми.
9 февраля инцидент со стрельбой произошел на территории одной из школ в городе Буффало (штат Нью-Йорк). По данным полиции, стрелок открыл огонь на парковке возле учебного заведения. Два человека пострадали, включая одного учащегося и охранника школы.
Вечером 4 февраля в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Виргинии произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, четверо пострадали. Как отмечалось в заявлении руководства университета, один из пострадавших является студентом этого учебного заведения.
1 февраля на территории Бриджуотерского колледжа в штате Виргиния были застрелены двое полицейских. По данным СМИ, погибшие были близкими друзьями. Стрелок был задержан.
1 февраля в городе Ричфилд (штат Миннесота) неизвестный открыл огонь рядом со школой, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка. Преступник скрылся с места преступления.
27 января неподалеку от делового центра Хьюстона в штате Техас произошла стрельба. Трое сотрудников полиции получили ранения. Подозреваемый скрылся с места преступления и забаррикадировался в здании, после чего произвел еще несколько выстрелов в правоохранителей. Позднее он был задержан.
19 января в городе Питтсбург неизвестные обстреляли школьный автобус, в результате чего погиб 15-летний ученик. Отмечается, что во время происшествия в автобусе находились только ученик и водитель. По данным полиции, молодой человек был застрелен снаружи, пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в критическом состоянии в больницу, где он скончался.
14 января в городе Юджин (штат Орегон) стрельба произошла в концертном зале WOW Hall. Пострадали шесть человек.
1 января во время новогодней вечеринки в городе Галфпорт штата Миссисипи в результате стрельбы три человека погибли, еще четверо пострадали. Согласно правоохранителям, в ходе вечеринки произошла ссора, которая закончилась перестрелкой. По данным полиции, было произведено более 50 выстрелов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала