ФБР участвует в расследовании стрельбы в нью-йоркском метро
ФБР совместно с полицией проводит расследование стрельбы в метро в Бруклине
© AP Photo / John MinchilloСотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. ФБР совместно с полицией проводит расследование стрельбы в метро в Бруклине, сообщил на пресс-конференции помощник главы офиса ФБР в Нью-Йорке Майкл Дрисколл.
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины. Как рассказала Сюэл, мужчину в оранжевом строительном жилете заметили в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, возможно, связанную с инцидентом. В ней никого не оказалось. Сейчас разыскивают 62-летнего мужчину, арендовавшего этот фургон в Филадельфии.
"Сейчас ФБР и объединенная группа по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка полностью взаимодействуют в рамках этого расследования. Мы ожидаем, что процесс будет долгим, так как мы собираем всю возможную информацию, чтобы отследить все возможные зацепки", - сказал Дрисколл.
Он призвал жителей города сообщать в полицию и ФБР всю информацию, имеющую отношение к инциденту.
"Нам нужна помощь общества", - добавил он.