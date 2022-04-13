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ФБР участвует в расследовании стрельбы в нью-йоркском метро

ФБР участвует в расследовании стрельбы в нью-йоркском метро - РИА Новости, 13.04.2022

ФБР участвует в расследовании стрельбы в нью-йоркском метро

ФБР совместно с полицией проводит расследование стрельбы в метро в Бруклине, сообщил на пресс-конференции помощник главы офиса ФБР в Нью-Йорке Майкл Дрисколл. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T03:31

2022-04-13T03:31

2022-04-13T03:31

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НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. ФБР совместно с полицией проводит расследование стрельбы в метро в Бруклине, сообщил на пресс-конференции помощник главы офиса ФБР в Нью-Йорке Майкл Дрисколл.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины. Как рассказала Сюэл, мужчину в оранжевом строительном жилете заметили в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, возможно, связанную с инцидентом. В ней никого не оказалось. Сейчас разыскивают 62-летнего мужчину, арендовавшего этот фургон в Филадельфии."Сейчас ФБР и объединенная группа по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка полностью взаимодействуют в рамках этого расследования. Мы ожидаем, что процесс будет долгим, так как мы собираем всю возможную информацию, чтобы отследить все возможные зацепки", - сказал Дрисколл.Он призвал жителей города сообщать в полицию и ФБР всю информацию, имеющую отношение к инциденту."Нам нужна помощь общества", - добавил он.

https://ria.ru/20220413/informatsiya-1783232791.html

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Максим Горбачев

в мире, фбр, сша, нью-йорк (город)