https://ria.ru/20220410/strelba-1782807815.html
Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие
Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие - РИА Новости, 10.04.2022
Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие
Два человека погибли и еще около 10 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рейпидс в американском штате Айова, сообщает местная полиция. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:49
2022-04-10T21:49
2022-04-10T21:49
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Два человека погибли и еще около 10 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рейпидс в американском штате Айова, сообщает местная полиция."Полиция Сидар-Рейпидса расследует стрельбу в ночном клубе Taboo..., которая произошла в 1.27 (9.27 мск - ред.) в воскресенье, 10 апреля 2022 года. Подтверждено, что два человека погибли, еще около 10 получили ранения и получают медицинскую помощь в нескольких местных больницах", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте полиции в Facebook* (социальная сеть Facebook запрещена в РФ как экстремистская).Полиция сообщила, что опрашивает свидетелей, на месте стрельбы работают следователи.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220320/strelba-1779116142.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, айова
Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие
Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, два человека погибли
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Два человека погибли и еще около 10 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рейпидс в американском штате Айова, сообщает местная полиция.
"Полиция Сидар-Рейпидса расследует стрельбу в ночном клубе Taboo..., которая произошла в 1.27 (9.27 мск - ред.) в воскресенье, 10 апреля 2022 года. Подтверждено, что два человека погибли, еще около 10 получили ранения и получают медицинскую помощь в нескольких местных больницах", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте полиции в Facebook* (социальная сеть Facebook запрещена в РФ как экстремистская).
Полиция сообщила, что опрашивает свидетелей, на месте стрельбы работают следователи.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская