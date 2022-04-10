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Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие - РИА Новости, 10.04.2022
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Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие
Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие - РИА Новости, 10.04.2022
Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие
Два человека погибли и еще около 10 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рейпидс в американском штате Айова, сообщает местная полиция. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:49
2022-04-10T21:49
в мире
сша
айова
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Два человека погибли и еще около 10 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рейпидс в американском штате Айова, сообщает местная полиция."Полиция Сидар-Рейпидса расследует стрельбу в ночном клубе Taboo..., которая произошла в 1.27 (9.27 мск - ред.) в воскресенье, 10 апреля 2022 года. Подтверждено, что два человека погибли, еще около 10 получили ранения и получают медицинскую помощь в нескольких местных больницах", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте полиции в Facebook* (социальная сеть Facebook запрещена в РФ как экстремистская).Полиция сообщила, что опрашивает свидетелей, на месте стрельбы работают следователи.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сша, айова
21:49 10.04.2022
 
Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие

Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, два человека погибли

CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Два человека погибли и еще около 10 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рейпидс в американском штате Айова, сообщает местная полиция.
"Полиция Сидар-Рейпидса расследует стрельбу в ночном клубе Taboo..., которая произошла в 1.27 (9.27 мск - ред.) в воскресенье, 10 апреля 2022 года. Подтверждено, что два человека погибли, еще около 10 получили ранения и получают медицинскую помощь в нескольких местных больницах", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте полиции в Facebook* (социальная сеть Facebook запрещена в РФ как экстремистская).
Полиция сообщила, что опрашивает свидетелей, на месте стрельбы работают следователи.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 11:59
Число пострадавших при стрельбе на автошоу в Арканзасе в США возросло до 20
 
В миреСШААйова
 
 
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