https://ria.ru/20220410/strelba-1782807815.html

Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие

Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие - РИА Новости, 10.04.2022

Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие

Два человека погибли и еще около 10 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рейпидс в американском штате Айова, сообщает местная полиция. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:49

2022-04-10T21:49

2022-04-10T21:49

в мире

сша

айова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_123:0:1927:1015_1920x0_80_0_0_4165721ef38e7834f2335a1f6133b00a.jpg

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Два человека погибли и еще около 10 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рейпидс в американском штате Айова, сообщает местная полиция."Полиция Сидар-Рейпидса расследует стрельбу в ночном клубе Taboo..., которая произошла в 1.27 (9.27 мск - ред.) в воскресенье, 10 апреля 2022 года. Подтверждено, что два человека погибли, еще около 10 получили ранения и получают медицинскую помощь в нескольких местных больницах", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте полиции в Facebook* (социальная сеть Facebook запрещена в РФ как экстремистская).Полиция сообщила, что опрашивает свидетелей, на месте стрельбы работают следователи.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220320/strelba-1779116142.html

сша

айова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, айова