https://ria.ru/20220413/postradavshie-1783233144.html

При стрельбе в метро Нью-Йорка пострадали 23 человека

При стрельбе в метро Нью-Йорка пострадали 23 человека - РИА Новости, 13.04.2022

При стрельбе в метро Нью-Йорка пострадали 23 человека

Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка сделал 33 выстрела из пистолета "Глок", сообщил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T03:14

2022-04-13T03:14

2022-04-13T10:39

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783165408_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_769d4979bbfe7a3747223fb005509876.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка сделал 33 выстрела из пистолета "Глок", сообщил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, пострадали 23 человека.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. Идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины. Предполагаемый преступник в зеленом строительном жилете был в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали более 20 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину с номерами Аризоны, возможно, связанную с инцидентом. В нем никого не оказалось. Сейчас ищут 62-летнего мужчину, арендовавшего этот фургон в Филадельфии.Как заявила шеф полиции Кишант Сюэл, "10 человек были ранены в ходе стрельбы и еще 13 либо получили травмы во время давки, либо пострадали от дыма". "Их жизни, похоже, ничто не угрожает", - указала она.По ее словам, на месте преступления детективы изъяли девятимиллиметровый пистолет с магазинами повышенной емкости и топор. Также были обнаружены, предположительно, бензин и сумка с пиротехникой."На данный момент мы по-прежнему не знаем мотивы подозреваемого", - подчеркнула Сюэл.Как добавил Эссиг, "подозреваемый привел в действие две дымовые шашки, достал пистолет "Глок" и открыл огонь". "Он произвел по меньшей мере 33 выстрела и ранил 10 человек", - сказал он.

https://ria.ru/20220413/informatsiya-1783232791.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Школьник рассказал о стрельбе в метро Нью-Йорка Школьник по имени Джон был в поезде в метро Нью-Йорка в момент стрельбы, он рассказывает, что вагон был забит и все были напуганы. 2022-04-13T03:14 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша