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При стрельбе в метро Нью-Йорка пострадали 23 человека - РИА Новости, 13.04.2022
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При стрельбе в метро Нью-Йорка пострадали 23 человека
При стрельбе в метро Нью-Йорка пострадали 23 человека - РИА Новости, 13.04.2022
При стрельбе в метро Нью-Йорка пострадали 23 человека
Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка сделал 33 выстрела из пистолета "Глок", сообщил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T03:14
2022-04-13T10:39
в мире
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка сделал 33 выстрела из пистолета "Глок", сообщил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, пострадали 23 человека.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. Идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины. Предполагаемый преступник в зеленом строительном жилете был в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали более 20 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину с номерами Аризоны, возможно, связанную с инцидентом. В нем никого не оказалось. Сейчас ищут 62-летнего мужчину, арендовавшего этот фургон в Филадельфии.Как заявила шеф полиции Кишант Сюэл, "10 человек были ранены в ходе стрельбы и еще 13 либо получили травмы во время давки, либо пострадали от дыма". "Их жизни, похоже, ничто не угрожает", - указала она.По ее словам, на месте преступления детективы изъяли девятимиллиметровый пистолет с магазинами повышенной емкости и топор. Также были обнаружены, предположительно, бензин и сумка с пиротехникой."На данный момент мы по-прежнему не знаем мотивы подозреваемого", - подчеркнула Сюэл.Как добавил Эссиг, "подозреваемый привел в действие две дымовые шашки, достал пистолет "Глок" и открыл огонь". "Он произвел по меньшей мере 33 выстрела и ранил 10 человек", - сказал он.
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Школьник рассказал о стрельбе в метро Нью-Йорка
Школьник по имени Джон был в поезде в метро Нью-Йорка в момент стрельбы, он рассказывает, что вагон был забит и все были напуганы.
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в мире, сша
03:14 13.04.2022 (обновлено: 10:39 13.04.2022)
 
При стрельбе в метро Нью-Йорка пострадали 23 человека

Шеф полиции Сюэл заявила, что при стрельбе в метро Нью-Йорка пострадали 23 человека

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer PlattСотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка сделал 33 выстрела из пистолета "Глок", сообщил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, пострадали 23 человека.
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. Идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины. Предполагаемый преступник в зеленом строительном жилете был в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали более 20 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину с номерами Аризоны, возможно, связанную с инцидентом. В нем никого не оказалось. Сейчас ищут 62-летнего мужчину, арендовавшего этот фургон в Филадельфии.
Как заявила шеф полиции Кишант Сюэл, "10 человек были ранены в ходе стрельбы и еще 13 либо получили травмы во время давки, либо пострадали от дыма". "Их жизни, похоже, ничто не угрожает", - указала она.
По ее словам, на месте преступления детективы изъяли девятимиллиметровый пистолет с магазинами повышенной емкости и топор. Также были обнаружены, предположительно, бензин и сумка с пиротехникой.
"На данный момент мы по-прежнему не знаем мотивы подозреваемого", - подчеркнула Сюэл.
Как добавил Эссиг, "подозреваемый привел в действие две дымовые шашки, достал пистолет "Глок" и открыл огонь". "Он произвел по меньшей мере 33 выстрела и ранил 10 человек", - сказал он.
Сотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
03:00
В США объявили награду за информацию о стрелявшем в метро Нью-Йорка
 
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