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Один человек погиб в результате стрельбы рядом с университетом в США
Один человек погиб в результате стрельбы рядом с университетом в США - РИА Новости, 05.02.2022
Один человек погиб в результате стрельбы рядом с университетом в США
Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Виргинии в США, сообщает полиция города... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:36
2022-02-05T16:36
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Виргинии в США, сообщает полиция города Блэксберг.Ранее на сайте университета появилась информация о стрельбе рядом с кампусом в кальянной Melody, расположенной в центре Блэксберга."В результате стрельбы пять человек получили ранения, четверо были доставлены в местные больницы, один скончался", - говорится в заявлении полиции в Facebook.Как отмечается в заявлении руководства университета, один из пострадавших является студентом этого учебного заведения.Полиция отмечает, что о степени тяжести травм пострадавших на данный момент ничего не известно.
https://ria.ru/20220202/politseyskie-1770593605.html
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в мире, сша, виргиния
16:36 05.02.2022
 
Один человек погиб в результате стрельбы рядом с университетом в США

Один человек погиб в результате стрельбы рядом с Политехническим университетом Виргинии

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Виргинии в США, сообщает полиция города Блэксберг.
Ранее на сайте университета появилась информация о стрельбе рядом с кампусом в кальянной Melody, расположенной в центре Блэксберга.
"В результате стрельбы пять человек получили ранения, четверо были доставлены в местные больницы, один скончался", - говорится в заявлении полиции в Facebook.
Как отмечается в заявлении руководства университета, один из пострадавших является студентом этого учебного заведения.
Полиция отмечает, что о степени тяжести травм пострадавших на данный момент ничего не известно.
Автомобиль полиции, США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 02:45
СМИ: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских
 
В миреСШАВиргиния
 
 
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