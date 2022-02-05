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Один человек погиб в результате стрельбы рядом с университетом в США

Один человек погиб в результате стрельбы рядом с университетом в США - РИА Новости, 05.02.2022

Один человек погиб в результате стрельбы рядом с университетом в США

Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Виргинии в США, сообщает полиция города... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:36

2022-02-05T16:36

2022-02-05T16:36

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Виргинии в США, сообщает полиция города Блэксберг.Ранее на сайте университета появилась информация о стрельбе рядом с кампусом в кальянной Melody, расположенной в центре Блэксберга."В результате стрельбы пять человек получили ранения, четверо были доставлены в местные больницы, один скончался", - говорится в заявлении полиции в Facebook.Как отмечается в заявлении руководства университета, один из пострадавших является студентом этого учебного заведения.Полиция отмечает, что о степени тяжести травм пострадавших на данный момент ничего не известно.

https://ria.ru/20220202/politseyskie-1770593605.html

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в мире, сша, виргиния