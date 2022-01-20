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В США при обстреле школьного автобуса погиб 15-летний подросток

В США при обстреле школьного автобуса погиб 15-летний подросток - РИА Новости, 20.01.2022

В США при обстреле школьного автобуса погиб 15-летний подросток

Неизвестные обстреляли школьный автобус в американском городе Питтсбург, в результате чего погиб 15-летний ученик, сообщает местная полиция. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T02:54

2022-01-20T02:54

2022-01-20T02:54

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Неизвестные обстреляли школьный автобус в американском городе Питтсбург, в результате чего погиб 15-летний ученик, сообщает местная полиция.Правоохранители разыскивают двоих подозреваемых. Отмечается, что во время происшествия в автобусе находились только ученик и водитель."Погибший в результате этой стрельбы скончался в больнице... Выехавшие на место подразделения обнаружили 15-летнего молодого человека, у которого было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Он был застрелен снаружи, пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии. Больше никто не пострадал", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220115/strelba-1767964563.html

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в мире, сша, питтсбург, вашингтон