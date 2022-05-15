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В США выросло число погибших при стрельбе в супермаркете, сообщили СМИ

В США выросло число погибших при стрельбе в супермаркете, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022

В США выросло число погибших при стрельбе в супермаркете, сообщили СМИ

Число погибших при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало выросло до десяти человек, сообщило местное издание Buffalo News. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T00:29

2022-05-15T00:29

2022-05-15T05:19

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сша

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Число погибших при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало выросло до десяти человек, сообщило местное издание Buffalo News.Ранее говорилось о восьми погибших.По данным Buffalo News, еще три человека получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.Полиция ранее сообщала, что задержала стрелявшего мужчину. Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах упоминал его среди погибших.Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях."У нас в распоряжении есть свидетельства, которые указывают на то, что в предполагаемых действиях присутствовал некоторый расистский компонент", - сказал на пресс-конференции один из чиновников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша