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В США выросло число погибших при стрельбе в супермаркете, сообщили СМИ
В США выросло число погибших при стрельбе в супермаркете, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022
В США выросло число погибших при стрельбе в супермаркете, сообщили СМИ
Число погибших при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало выросло до десяти человек, сообщило местное издание Buffalo News. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T00:29
2022-05-15T00:29
2022-05-15T05:19
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Число погибших при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало выросло до десяти человек, сообщило местное издание Buffalo News.Ранее говорилось о восьми погибших.По данным Buffalo News, еще три человека получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.Полиция ранее сообщала, что задержала стрелявшего мужчину. Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах упоминал его среди погибших.Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях."У нас в распоряжении есть свидетельства, которые указывают на то, что в предполагаемых действиях присутствовал некоторый расистский компонент", - сказал на пресс-конференции один из чиновников.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша
00:29 15.05.2022 (обновлено: 05:19 15.05.2022)
В США выросло число погибших при стрельбе в супермаркете, сообщили СМИ
Buffalo News: число погибших при стрельбе в американском Буффало выросло до 10 человек
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости.
Число погибших при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало выросло до десяти человек, сообщило
местное издание Buffalo News.
Ранее говорилось о восьми погибших.
По данным Buffalo News, еще три человека получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.
Полиция ранее сообщала, что задержала стрелявшего мужчину. Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах упоминал
его среди погибших.
Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.
Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях.
"У нас в распоряжении есть свидетельства, которые указывают на то, что в предполагаемых действиях присутствовал некоторый расистский компонент", - сказал на пресс-конференции один из чиновников.