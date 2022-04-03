https://ria.ru/20220403/strelba-1781545403.html

При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек

При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек - РИА Новости, 03.04.2022

При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек

Не менее шести человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сакраменто, сообщил местный департамент полиции в твиттере. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T15:17

2022-04-03T15:17

2022-04-03T16:02

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сша

калифорния

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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Не менее шести человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сакраменто, сообщил местный департамент полиции в твиттере."Офицеры обнаружили по меньшей мере 15 жертв стрельбы, включая шестерых погибших", — говорится в твите.Какие-либо подробности департамент не приводит. Сообщается только, что в центре Сакраменто перекрыты несколько улиц, местных жителей просят избегать этого района. Полиция проводит расследование.

https://ria.ru/20220329/strelba-1780762610.html

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Ольга Филиппова

в мире, сакраменто, сша, калифорния