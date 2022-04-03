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При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек - РИА Новости, 03.04.2022
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При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек
При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек - РИА Новости, 03.04.2022
При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек
Не менее шести человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сакраменто, сообщил местный департамент полиции в твиттере. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T15:17
2022-04-03T16:02
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Не менее шести человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сакраменто, сообщил местный департамент полиции в твиттере."Офицеры обнаружили по меньшей мере 15 жертв стрельбы, включая шестерых погибших", — говорится в твите.Какие-либо подробности департамент не приводит. Сообщается только, что в центре Сакраменто перекрыты несколько улиц, местных жителей просят избегать этого района. Полиция проводит расследование.
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в мире, сакраменто, сша, калифорния
15:17 03.04.2022 (обновлено: 16:02 03.04.2022)
 
При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек

Шесть человек погибли при стрельбе в городе Сакраменто в штате Калифорния в США

© AP Photo / Rich PedroncelliПолиция на месте массовой стрельбы в Сакраменто, Калифорния
Полиция на месте массовой стрельбы в Сакраменто, Калифорния - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Rich Pedroncelli
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Не менее шести человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сакраменто, сообщил местный департамент полиции в твиттере.
"Офицеры обнаружили по меньшей мере 15 жертв стрельбы, включая шестерых погибших", — говорится в твите.
Какие-либо подробности департамент не приводит. Сообщается только, что в центре Сакраменто перекрыты несколько улиц, местных жителей просят избегать этого района. Полиция проводит расследование.
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В миреСакраментоСШАКалифорния
 
 
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