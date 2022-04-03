https://ria.ru/20220403/strelba-1781545403.html
При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек
При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек - РИА Новости, 03.04.2022
При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек
Не менее шести человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сакраменто, сообщил местный департамент полиции в твиттере. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T15:17
2022-04-03T15:17
2022-04-03T16:02
в мире
сакраменто
сша
калифорния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781547601_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_234f5cd9f0459fd913281f24b68c1ecb.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Не менее шести человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сакраменто, сообщил местный департамент полиции в твиттере."Офицеры обнаружили по меньшей мере 15 жертв стрельбы, включая шестерых погибших", — говорится в твите.Какие-либо подробности департамент не приводит. Сообщается только, что в центре Сакраменто перекрыты несколько улиц, местных жителей просят избегать этого района. Полиция проводит расследование.
https://ria.ru/20220329/strelba-1780762610.html
сакраменто
сша
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781547601_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_633f10322e47b0ec365cf6481f4331b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сакраменто, сша, калифорния
15:17 03.04.2022 (обновлено: 16:02 03.04.2022)
При стрельбе в Сакраменто погибли шесть человек
Шесть человек погибли при стрельбе в городе Сакраменто в штате Калифорния в США