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СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи
СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи - РИА Новости, 01.01.2022
СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи
Три человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы во время новогодней вечеринки в городе Галфпорт американского штата Миссисипи, сообщает местный... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T21:05
2022-01-01T21:05
2022-01-01T21:09
в мире
миссисипи
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы во время новогодней вечеринки в городе Галфпорт американского штата Миссисипи, сообщает местный телеканал WLOX со ссылкой на полицию.Согласно правоохранителям, в ходе вечеринки произошла ссора, которая закончилась перестрелкой.По данным телеканала, один человек находится в критическом состоянии, трое - двое мужчин и женщина - получили ранения, не опасные для жизни.Расследование инцидента продолжается.
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в мире, миссисипи
21:05 01.01.2022 (обновлено: 21:09 01.01.2022)
СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи
WLOX: в результате стрельбы на вечеринке в Миссисипи три человека погибли, четверо ранены