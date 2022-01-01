https://ria.ru/20220101/strelba-1766389689.html

СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи

СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи - РИА Новости, 01.01.2022

СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи

Три человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы во время новогодней вечеринки в городе Галфпорт американского штата Миссисипи, сообщает местный... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T21:05

2022-01-01T21:05

2022-01-01T21:09

в мире

миссисипи

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы во время новогодней вечеринки в городе Галфпорт американского штата Миссисипи, сообщает местный телеканал WLOX со ссылкой на полицию.Согласно правоохранителям, в ходе вечеринки произошла ссора, которая закончилась перестрелкой.По данным телеканала, один человек находится в критическом состоянии, трое - двое мужчин и женщина - получили ранения, не опасные для жизни.Расследование инцидента продолжается.

https://ria.ru/20211228/strelba-1765765302.html

миссисипи

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в мире, миссисипи