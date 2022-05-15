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В США назвали предположительную причину стрельбы в супермаркете
В США назвали предположительную причину стрельбы в супермаркете - РИА Новости, 15.05.2022
В США назвали предположительную причину стрельбы в супермаркете
Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба в городе Буффало, где погибли десять человек, произошла на почве расовой ненависти, сообщили... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T01:18
2022-05-15T01:18
2022-05-15T01:31
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба в городе Буффало, где погибли десять человек, произошла на почве расовой ненависти, сообщили местные власти.По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший человек, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.Человек, атаковавший в субботний день один из городских магазинов, был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
01:18 15.05.2022 (обновлено: 01:31 15.05.2022)
В США назвали предположительную причину стрельбы в супермаркете
Предположительной причиной стрельбы в американском супермаркете стала расовая ненависть
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба в городе Буффало, где погибли десять человек, произошла на почве расовой ненависти, сообщили местные власти.
По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший человек, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.
"У нас в распоряжении есть свидетельства, которые указывают на то, что в предполагаемых действиях присутствовал некоторый расистский компонент", - сказал на пресс-конференции один из чиновников.
Человек, атаковавший в субботний день один из городских магазинов, был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях.