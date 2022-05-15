https://ria.ru/20220515/prichina-1788612667.html

В США назвали предположительную причину стрельбы в супермаркете

В США назвали предположительную причину стрельбы в супермаркете - РИА Новости, 15.05.2022

В США назвали предположительную причину стрельбы в супермаркете

Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба в городе Буффало, где погибли десять человек, произошла на почве расовой ненависти, сообщили... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T01:18

2022-05-15T01:18

2022-05-15T01:31

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба в городе Буффало, где погибли десять человек, произошла на почве расовой ненависти, сообщили местные власти.По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший человек, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.Человек, атаковавший в субботний день один из городских магазинов, был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях.

https://ria.ru/20220513/strelba-1788313762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша