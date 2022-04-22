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При стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека
При стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека - РИА Новости, 22.04.2022
При стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека
По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона, где расположены несколько иностранных посольств, сообщил РИА... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T23:23
2022-04-22T23:23
2022-04-22T23:50
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона, где расположены несколько иностранных посольств, сообщил РИА Новости представитель местной полиции."Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер", - сказал собеседник агентства.Он охарактеризовал ситуацию как инцидент в "очень активной" фазе.Недалеко от места стрельбы, куда стянуты крупные силы полиции, находятся посольства нескольких стран, включая Нигерию, Пакистан, Израиль, Бангладеш, Эфиопию и Иорданию.Среди пострадавших - двое мужчин и одна женщина.Как передает корреспондент РИА Новости, к месту стрельбы в Вашингтоне стянуты значительные силы полиции. Помимо несколько иностранных посольств, в районе происшествия расположен университет, жилые кварталы. На подъезду к району ЧП - пробки, в небе - барражируют вертолеты.
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РИА Новости
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в мире, вашингтон, сша, происшествия
23:23 22.04.2022 (обновлено: 23:50 22.04.2022)
При стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека
Полиция: при стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона, где расположены несколько иностранных посольств, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.
"Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер", - сказал собеседник агентства.
Он охарактеризовал ситуацию как инцидент в "очень активной" фазе.
Недалеко от места стрельбы, куда стянуты крупные силы полиции, находятся посольства нескольких стран, включая Нигерию, Пакистан, Израиль, Бангладеш, Эфиопию и Иорданию.
Среди пострадавших - двое мужчин и одна женщина.
Как передает корреспондент РИА Новости, к месту стрельбы в Вашингтоне
стянуты значительные силы полиции. Помимо несколько иностранных посольств, в районе происшествия расположен университет, жилые кварталы. На подъезду к району ЧП - пробки, в небе - барражируют вертолеты.