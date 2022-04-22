https://ria.ru/20220422/strelba-1785032270.html

При стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека

При стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека - РИА Новости, 22.04.2022

При стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона, где расположены несколько иностранных посольств, сообщил РИА... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T23:23

2022-04-22T23:23

2022-04-22T23:50

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона, где расположены несколько иностранных посольств, сообщил РИА Новости представитель местной полиции."Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер", - сказал собеседник агентства.Он охарактеризовал ситуацию как инцидент в "очень активной" фазе.Недалеко от места стрельбы, куда стянуты крупные силы полиции, находятся посольства нескольких стран, включая Нигерию, Пакистан, Израиль, Бангладеш, Эфиопию и Иорданию.Среди пострадавших - двое мужчин и одна женщина.Как передает корреспондент РИА Новости, к месту стрельбы в Вашингтоне стянуты значительные силы полиции. Помимо несколько иностранных посольств, в районе происшествия расположен университет, жилые кварталы. На подъезду к району ЧП - пробки, в небе - барражируют вертолеты.

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в мире, вашингтон, сша, происшествия