https://ria.ru/20220301/strelba-1775717931.html
В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека
В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека - РИА Новости, 01.03.2022
В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека
Мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви в американском Сакраменто, сообщает местный телеканал CBS... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T05:31
2022-03-01T05:31
2022-03-01T06:02
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви в американском Сакраменто, сообщает местный телеканал CBS со ссылкой офис местного шерифа.Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы в Сакраменто.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, сакраменто
05:31 01.03.2022 (обновлено: 06:02 01.03.2022)
В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека
СМИ: мужчина застрелил четверых и покончил с собой в церкви в американском Сакраменто