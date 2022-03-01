Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/strelba-1775717931.html
В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека
В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека - РИА Новости, 01.03.2022
В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека
Мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви в американском Сакраменто, сообщает местный телеканал CBS... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T05:31
2022-03-01T06:02
в мире
сша
сакраменто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви в американском Сакраменто, сообщает местный телеканал CBS со ссылкой офис местного шерифа.Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы в Сакраменто.
https://ria.ru/20220211/strelba-1772328972.html
сша
сакраменто
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f142663b994cf271bf38e4c6186cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сакраменто
05:31 01.03.2022 (обновлено: 06:02 01.03.2022)
 
В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека

СМИ: мужчина застрелил четверых и покончил с собой в церкви в американском Сакраменто

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви в американском Сакраменто, сообщает местный телеканал CBS со ссылкой офис местного шерифа.
"Три ребенка были убиты отцом, который затем покончил с собой в церкви... Сержант полиции Роб Грассман также подтвердил, что был убит пятый человек, но неясно, был ли этот человек тоже членом семьи", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы в Сакраменто.
Машина американской полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 16:57
В США пять полицейских пострадали при стрельбе
Опубликовано: Н. Брыкин
 
В миреСШАСакраменто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала