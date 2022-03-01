https://ria.ru/20220301/strelba-1775717931.html

В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека

В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека - РИА Новости, 01.03.2022

В США в результате стрельбы в церкви погибли четыре человека

Мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви в американском Сакраменто, сообщает местный телеканал CBS... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T05:31

2022-03-01T05:31

2022-03-01T06:02

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви в американском Сакраменто, сообщает местный телеканал CBS со ссылкой офис местного шерифа.Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы в Сакраменто.

https://ria.ru/20220211/strelba-1772328972.html

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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Никита Брыкин

в мире, сша, сакраменто