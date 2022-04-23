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Подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне нашли мертвым
Подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне нашли мертвым - РИА Новости, 23.04.2022
Подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне нашли мертвым
Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне обнаружен мертвым после розысков, которые продолжались несколько часов, сообщила полиция столицы США. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T05:09
2022-04-23T05:09
2022-04-23T05:21
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне обнаружен мертвым после розысков, которые продолжались несколько часов, сообщила полиция столицы США.На фотографиях из квартиры видны три штурмовые винтовки с оптическими прицелами и пистолет.Злоумышленник, личность которого пока не разглашается, ранил четырех человек, открыв огонь в фешенебельном районе на северо-западе Вашингтона, рядом с учебными заведениями, иностранными посольствами и жилыми кварталами. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством, когда полицейские попытались проникнуть в квартиру, сообщил журналистам шеф вашингтонской полиции Роберт Конти.После обнаружения тела городская полиция разрешила жителям покинуть защищенные помещения и поблагодарила за содействие "федеральных партнеров", среди которых были ФБР и Секретная служба.
https://ria.ru/20220423/samosozhzhenie-1785038927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша
05:09 23.04.2022 (обновлено: 05:21 23.04.2022)
Подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне нашли мертвым
Подозреваемого в стрельбе в фешенебельном районе Вашингтона нашли мертвым после поисков
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне обнаружен мертвым после розысков, которые продолжались несколько часов, сообщила полиция столицы США.
"Подозреваемый был найден мертвым в жилом помещении в районе Коннектикут Авеню и улицы Ван Несс", - написала полиция в своем аккаунте в Twitter.
На фотографиях из квартиры видны три штурмовые винтовки с оптическими прицелами и пистолет.
Злоумышленник, личность которого пока не разглашается, ранил четырех человек, открыв огонь в фешенебельном районе на северо-западе Вашингтона, рядом с учебными заведениями, иностранными посольствами и жилыми кварталами. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством, когда полицейские попытались проникнуть в квартиру, сообщил журналистам шеф вашингтонской полиции Роберт Конти.
После обнаружения тела городская полиция разрешила жителям покинуть защищенные помещения и поблагодарила за содействие "федеральных партнеров", среди которых были ФБР
и Секретная служба.