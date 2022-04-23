https://ria.ru/20220423/podozrevaemyy-1785042100.html

Подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне нашли мертвым

Подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне нашли мертвым - РИА Новости, 23.04.2022

Подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне нашли мертвым

Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне обнаружен мертвым после розысков, которые продолжались несколько часов, сообщила полиция столицы США. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T05:09

2022-04-23T05:09

2022-04-23T05:21

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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне обнаружен мертвым после розысков, которые продолжались несколько часов, сообщила полиция столицы США.На фотографиях из квартиры видны три штурмовые винтовки с оптическими прицелами и пистолет.Злоумышленник, личность которого пока не разглашается, ранил четырех человек, открыв огонь в фешенебельном районе на северо-западе Вашингтона, рядом с учебными заведениями, иностранными посольствами и жилыми кварталами. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством, когда полицейские попытались проникнуть в квартиру, сообщил журналистам шеф вашингтонской полиции Роберт Конти.После обнаружения тела городская полиция разрешила жителям покинуть защищенные помещения и поблагодарила за содействие "федеральных партнеров", среди которых были ФБР и Секретная служба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша