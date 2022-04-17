Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 12 человек - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220417/strelba-1783927710.html
При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 12 человек
При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 12 человек - РИА Новости, 17.04.2022
При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали во время инцидента со стрельбой, который произошел в одном из торговых центров американского города Колумбия в штате Южная РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T00:28
2022-04-17T07:31
в мире
сша
южная каролина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_0:0:3477:1956_1920x0_80_0_0_2c579c272a96eb503c7bb76c744ef0a5.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек пострадали во время инцидента со стрельбой, который произошел в одном из торговых центров американского города Колумбия в штате Южная Каролина, сообщил журналистам начальник городской полиции Уильям Холбрук во время брифинга.Он отметил, что еще два человека получили травмы во время давки, которая возникла во время стрельбы."Мы также задержали троих человек. Мы точно знаем, что внутри торгового центра находились по меньшей мере трое, кто имел при себе огнестрельное оружие. И, согласно нашим данным, по меньшей мере один из них воспользовался им", — добавил шеф полиции Колумбии.Сообщения о стрельбе в одном из торговых центров Колумбии начали поступать в субботу днем. Полиция вскоре прибыла на место происшествия, организовав эвакуацию посетителей центра и поиск нападавших, а также приступив к изучению места преступления.О мотивах преступников пока ничего не известно.
https://ria.ru/20220414/obvinyaemyy-1783431407.html
https://ria.ru/20220413/kaliforniya-1783240989.html
сша
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_29:0:3320:2468_1920x0_80_0_0_77b9967f2f8d4b7984843e0fbb11954f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная каролина
00:28 17.04.2022 (обновлено: 07:31 17.04.2022)
 
При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 12 человек

В Южной Каролине при стрельбе в ТЦ пострадали не менее 12 человек, погибших нет

© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек пострадали во время инцидента со стрельбой, который произошел в одном из торговых центров американского города Колумбия в штате Южная Каролина, сообщил журналистам начальник городской полиции Уильям Холбрук во время брифинга.

"Что нам известно точно: 12 человек пострадали, ни одного смертельного случая, 10 человек получили огнестрельные ранения. Двое из них находятся в критическом, но стабильном состоянии", — сказал Холбрук.

Он отметил, что еще два человека получили травмы во время давки, которая возникла во время стрельбы.
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 00:16
Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине
"Мы также задержали троих человек. Мы точно знаем, что внутри торгового центра находились по меньшей мере трое, кто имел при себе огнестрельное оружие. И, согласно нашим данным, по меньшей мере один из них воспользовался им", — добавил шеф полиции Колумбии.
Сообщения о стрельбе в одном из торговых центров Колумбии начали поступать в субботу днем. Полиция вскоре прибыла на место происшествия, организовав эвакуацию посетителей центра и поиск нападавших, а также приступив к изучению места преступления.
О мотивах преступников пока ничего не известно.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 07:35
СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре
 
В миреСШАЮжная Каролина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала