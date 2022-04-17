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При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 12 человек
При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 12 человек - РИА Новости, 17.04.2022
При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали во время инцидента со стрельбой, который произошел в одном из торговых центров американского города Колумбия в штате Южная РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T00:28
2022-04-17T00:28
2022-04-17T07:31
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек пострадали во время инцидента со стрельбой, который произошел в одном из торговых центров американского города Колумбия в штате Южная Каролина, сообщил журналистам начальник городской полиции Уильям Холбрук во время брифинга.Он отметил, что еще два человека получили травмы во время давки, которая возникла во время стрельбы."Мы также задержали троих человек. Мы точно знаем, что внутри торгового центра находились по меньшей мере трое, кто имел при себе огнестрельное оружие. И, согласно нашим данным, по меньшей мере один из них воспользовался им", — добавил шеф полиции Колумбии.Сообщения о стрельбе в одном из торговых центров Колумбии начали поступать в субботу днем. Полиция вскоре прибыла на место происшествия, организовав эвакуацию посетителей центра и поиск нападавших, а также приступив к изучению места преступления.О мотивах преступников пока ничего не известно.
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в мире, сша, южная каролина
00:28 17.04.2022 (обновлено: 07:31 17.04.2022)
При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 12 человек
В Южной Каролине при стрельбе в ТЦ пострадали не менее 12 человек, погибших нет
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек пострадали во время инцидента со стрельбой, который произошел в одном из торговых центров американского города Колумбия в штате Южная Каролина, сообщил журналистам начальник городской полиции Уильям Холбрук во время брифинга.
"Что нам известно точно: 12 человек пострадали, ни одного смертельного случая, 10 человек получили огнестрельные ранения. Двое из них находятся в критическом, но стабильном состоянии", — сказал Холбрук.
Он отметил, что еще два человека получили травмы во время давки, которая возникла во время стрельбы.
"Мы также задержали троих человек. Мы точно знаем, что внутри торгового центра находились по меньшей мере трое, кто имел при себе огнестрельное оружие. И, согласно нашим данным, по меньшей мере один из них воспользовался им", — добавил шеф полиции Колумбии.
Сообщения о стрельбе в одном из торговых центров Колумбии начали поступать в субботу днем. Полиция вскоре прибыла на место происшествия, организовав эвакуацию посетителей центра и поиск нападавших, а также приступив к изучению места преступления.
О мотивах преступников пока ничего не известно.