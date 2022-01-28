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В США задержали подозреваемого в стрельбе
В США задержали подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 28.01.2022
В США задержали подозреваемого в стрельбе
Полиция Хьюстона сообщила в Twitter о задержании подозреваемого в стрельбе, в ходе которой огнестрельные ранения получили по меньшей мере трое полицейских. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T05:51
2022-01-28T05:51
2022-01-28T05:51
в мире
техас
сша
хьюстон
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Полиция Хьюстона сообщила в Twitter о задержании подозреваемого в стрельбе, в ходе которой огнестрельные ранения получили по меньшей мере трое полицейских.Ранее сообщалось, что стрельба произошла неподалеку от делового центра Хьюстона в штате Техас. Трое сотрудников полиции получили ранения, подозреваемый скрылся с места преступления.Перед задержанием полиция сообщала, что подозреваемый забаррикадировался в здании, после чего произвел еще несколько выстрелов в правоохранителей.Пострадавшие полицейские находятся в стабильном состоянии.
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в мире, техас, сша, хьюстон
В США задержали подозреваемого в стрельбе
В США задержали подозреваемого в стрельбе, при которой пострадали трое полицейских