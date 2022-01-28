https://ria.ru/20220128/strelba-1769898068.html

В США задержали подозреваемого в стрельбе

В США задержали подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 28.01.2022

В США задержали подозреваемого в стрельбе

Полиция Хьюстона сообщила в Twitter о задержании подозреваемого в стрельбе, в ходе которой огнестрельные ранения получили по меньшей мере трое полицейских. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T05:51

2022-01-28T05:51

2022-01-28T05:51

в мире

техас

сша

хьюстон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Полиция Хьюстона сообщила в Twitter о задержании подозреваемого в стрельбе, в ходе которой огнестрельные ранения получили по меньшей мере трое полицейских.Ранее сообщалось, что стрельба произошла неподалеку от делового центра Хьюстона в штате Техас. Трое сотрудников полиции получили ранения, подозреваемый скрылся с места преступления.Перед задержанием полиция сообщала, что подозреваемый забаррикадировался в здании, после чего произвел еще несколько выстрелов в правоохранителей.Пострадавшие полицейские находятся в стабильном состоянии.

https://ria.ru/20211029/ssha-1756881567.html

техас

сша

хьюстон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша, хьюстон