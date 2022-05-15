https://ria.ru/20220515/terrorizm-1788616850.html

Устроившего стрельбу в американском Буффало могут обвинить в терроризме

Устроившего стрельбу в американском Буффало могут обвинить в терроризме - РИА Новости, 15.05.2022

Устроившего стрельбу в американском Буффало могут обвинить в терроризме

Власти изучают возможность предъявить стрелявшему по людям в Буффало обвинения в терроризме, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Джон Флинн. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T03:26

2022-05-15T03:26

2022-05-15T03:37

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788616495_0:98:3076:1828_1920x0_80_0_0_582551a6bba6f01ae4e3a3073e0181b8.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Власти изучают возможность предъявить стрелявшему по людям в Буффало обвинения в терроризме, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Джон Флинн.Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Флинн ранее отметил, что нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение."Первое обвинение предъявлено. Теперь мы расследуем вероятность предъявления обвинений в терроризме, других обвинений в убийстве, а также работаем с нашими партнерами в федеральном правительстве, чтобы они, возможно, тоже могли выдвинуть обвинения", - подчеркнул прокурор.

https://ria.ru/20220513/strelba-1788313762.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша