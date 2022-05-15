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Устроившего стрельбу в американском Буффало могут обвинить в терроризме - РИА Новости, 15.05.2022
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Устроившего стрельбу в американском Буффало могут обвинить в терроризме
Устроившего стрельбу в американском Буффало могут обвинить в терроризме - РИА Новости, 15.05.2022
Устроившего стрельбу в американском Буффало могут обвинить в терроризме
Власти изучают возможность предъявить стрелявшему по людям в Буффало обвинения в терроризме, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Джон Флинн. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T03:26
2022-05-15T03:37
в мире
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Власти изучают возможность предъявить стрелявшему по людям в Буффало обвинения в терроризме, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Джон Флинн.Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Флинн ранее отметил, что нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение."Первое обвинение предъявлено. Теперь мы расследуем вероятность предъявления обвинений в терроризме, других обвинений в убийстве, а также работаем с нашими партнерами в федеральном правительстве, чтобы они, возможно, тоже могли выдвинуть обвинения", - подчеркнул прокурор.
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в мире, сша
03:26 15.05.2022 (обновлено: 03:37 15.05.2022)
 
Устроившего стрельбу в американском Буффало могут обвинить в терроризме

Устроившего стрельбу в американском супермаркете в Буффало могут обвинить в терроризме

© AFP 2022 / JOHN NORMILEСтрельба в Буффало
Стрельба в Буффало - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / JOHN NORMILE
Стрельба в Буффало
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Власти изучают возможность предъявить стрелявшему по людям в Буффало обвинения в терроризме, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Джон Флинн.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Флинн ранее отметил, что нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.
"Он (стрелявший – ред.) был заключен под стражу. Судья назначил судебно-медицинскую экспертизу. Слушание по уголовному делу пройдет через пять дней. А затем расследование продолжится", - сказал Флинн, пресс-конференцию из Буффало транслировал ряд телеканалов.
"Первое обвинение предъявлено. Теперь мы расследуем вероятность предъявления обвинений в терроризме, других обвинений в убийстве, а также работаем с нашими партнерами в федеральном правительстве, чтобы они, возможно, тоже могли выдвинуть обвинения", - подчеркнул прокурор.
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 13:30
Четыре человека пострадали при стрельбе в американском штате Арканзас
 
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