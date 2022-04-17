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При стрельбе в Пенсильвании погибли два подростка - РИА Новости, 17.04.2022
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При стрельбе в Пенсильвании погибли два подростка
При стрельбе в Пенсильвании погибли два подростка - РИА Новости, 17.04.2022
При стрельбе в Пенсильвании погибли два подростка
Два подростка погибли, еще девять человек получили ранения во время стрельбы в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает полиция города. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T13:29
2022-04-17T17:48
в мире
сша
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Два подростка погибли, еще девять человек получили ранения во время стрельбы в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает полиция города.По информации правоохранительных органов, в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. Там прозвучали около 50 выстрелов, еще несколько раздались снаружи. На место прибыли подразделения быстрого реагирования, но стрельба продолжалась. Полиция заметила, как молодые люди покидали район. Пострадавших госпитализировали."В больнице была констатирована смерть двух пострадавших — оба подростки. &lt;...&gt; По меньшей мере 11 человек получили огнестрельные ранения, включая погибших", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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в мире, сша, пенсильвания
13:29 17.04.2022 (обновлено: 17:48 17.04.2022)
 
При стрельбе в Пенсильвании погибли два подростка

Два подростка погибли, еще девять человек пострадали при стрельбе в Пенсильвании

© AP Photo / Gene J. PuskarЗдание, предназначенное для краткосрочной аренды, где произошла стрельба в результате которой скончались два подростка
Здание, предназначенное для краткосрочной аренды, где произошла стрельба в результате которой скончались два подростка - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
Здание, предназначенное для краткосрочной аренды, где произошла стрельба в результате которой скончались два подростка
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Два подростка погибли, еще девять человек получили ранения во время стрельбы в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает полиция города.
По информации правоохранительных органов, в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. Там прозвучали около 50 выстрелов, еще несколько раздались снаружи.
На место прибыли подразделения быстрого реагирования, но стрельба продолжалась. Полиция заметила, как молодые люди покидали район. Пострадавших госпитализировали.
"В больнице была констатирована смерть двух пострадавших — оба подростки. <...> По меньшей мере 11 человек получили огнестрельные ранения, включая погибших", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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