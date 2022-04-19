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Случаи обстрелов территории России со стороны Украины

Случаи обстрелов территории России со стороны Украины - РИА Новости, 19.04.2022

Случаи обстрелов территории России со стороны Украины

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель –... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:58

2022-04-19T12:58

2022-04-19T12:58

справки

россия

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель – "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России.В Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности. По данным СМИ, в результате обстрелов со стороны Украины пострадали более 25 человек, в том числе двое детей, один человек погиб. В частности, в Белгородской области пострадали 20 человек, в том числе ребенок, один погиб. В Брянской пострадали восемь человек, в том числе ребенок. СМИ также сообщали по пострадавших в результате атаки на аэродром в Миллерово Ростовской области.Белгородская область19 апреля было обстреляно приграничное села Головчино Белгородской области. По данным губернатора региона, в результате атаки пострадали три человека. Повреждения получили более 30 домов. 14 апреля со стороны Украины обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. Один из жителей получил легкое осколочное ранение. Повреждения получили более 20 жилых домов и школа. В этот же день обстрелам подверглось село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. По данным губернатора пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали. 1 апреля произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили, что горели восемь резервуаров с топливом. В результате ЧП пострадали два сотрудника предприятия. Их жизни ничего не угрожает. Под обстрел попал и промпарк "Северный". В частности, сотрудница расположенной на территории промпарка типографии сообщила, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии было повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Впоследствии губернатор сообщил также о взрывах в районе сел Никольское и Ясные Зори. По его словам, никто не пострадал, повреждения получила ЛЭП, в одном доме выбило стекла в окне. 29 марта в районе 20 часов украинские военные при помощи тактического ракетного комплекса "Точка-У" произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее трех пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами. По данным Следственного комитета РФ, пострадали восемь россиян – каждому причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, 21 единица техники получила повреждения. Из-за пожара и последовавших за ним взрывов разрушен склад, развернутый в месте временной дислокации воинской части. 23 марта в приграничном селе Журавлевке разорвался снаряд, травмы получили двое мужчин и женщина. После взрыва повреждения получили 13 домов и восемь автомобилей. Полностью разрушен один дом, у 12 пострадали окна и заборы, на некоторых – кровли. В ночь на 24 марта в селе тоже было неспокойно. Прогремело еще несколько взрывов. Они произошли в нежилой зоне, поэтому ни разрушений, ни пострадавших не было. Позднее стало известно, что при обстреле села Журавлевка погиб помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов. 24 февраля, по данным Следственного комитета РФ, в течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения были причинены травмы, один жилой дом был уничтожен, восемь домов и один автомобиль получили повреждения. Областные власти заявили сначала о шести эпизодах разрушений, потом их число выросло до семи.Брянская область14 апреля Следственный комитет РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело. 13 апреля со стороны Украины был обстрелян из минометов автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области, которая граничит с Черниговской областью Украины. В момент обстрела на его территории находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые были эвакуированы. Повреждения получили два автомобиля, принадлежащие вынужденным переселенцам. Огневую точку подавили ответным огнем. По данным местных СМИ, 13 апреля обстрелу со стороны Украины подверглись три пограничных пункта на российско-украинской границе в Брянской области. Одновременно с пунктом "Новые Юрковичи – Сеньковка", были обстреляны автомобильный пункт пропуска "Ломаковка – Николаевка" (Стародубский район) и пункт пропуска "Погар – Гремяч" (Погарский район). В результате нападения здания погранично-таможенной инфраструктуры в Стародубском и Погарском районах поучили серьезные повреждения. 24 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на границе региона с Украиной была стрельба, но никто не пострадал и не получил ранения, дома и строения не разрушены. Курская область13 апреля около 14 часов дня из лесополосы со стороны Украины стрелковым оружием был обстрелян пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка Кореневского района. По данным губернатора региона Романа Старовойта, в результате инцидента никто не пострадал. 9 апреля вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. По данным губернатора, никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем российских пограничников и военнослужащих огневая точка была подавлена.5 апреля днем была произведена попытка обстрела погранперехода Суджа в Курской области со стороны Украины. По данным губернатора региона, снаряды не достигли территории России. Жертв и разрушений не зафиксировано. Группа украинских боевиков, производившая обстрел, была выявлена и уничтожена вооруженными силами РФ. 29 марта был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино Курской области со стороны Украины. По данным губернатора, огонь велся из огнестрельного оружия и гранатометов. Ответным огнем российских военнослужащих огневая точка была подавлена. В результате обстрела потерь не было. 24 февраля утром был произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской областисо стороны Украины. Пострадавших не было. Ответным огнем российских пограничников огневая точка была подавлена.Ростовская область1 марта стало известно, что российские силы ПВО сбили украинскую ракету "Точка У" в городе Таганроге Ростовской области. Осколки ракеты упали на аэродром.26 февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-мм мин.Разрушений и пострадавших не было. 25 февраля утром ударным беспилотником ВСУ был совершен обстрел военного аэродрома в Миллерово Ростовской области. В результате удара был поврежден вагончик, в котором находились техники. Беспилотник был подбит над аэродромом. По другим данным, вооруженные силы Украины применили ракету комплекса "Точка-У". Боевая авиация ВКС РФ не пострадала, все самолете в момент взрыва находились в воздухе и выполняли боевые задачи. По данным СМИ, в результате удара были раненые. Республика Крым10 апреля около десяти вечера жители села Таврическое увидели вспышку и услышали характерный звук, после чего один дом был частично разрушен. В тот же день сообщалось, что на севере полуострова российская ПВО сбила, по предварительной информации, украинский беспилотник. Это привело к повреждениям кровель двух домов в селе Таврическое. 11 апреля председатель Следственного комитета России Александра Бастрыкина уведомил, что в населенном пункте взорвался попавший со стороны Украины снаряд, в результате чего ударной волной в жилых домах выбило оконные стекла. Кроме того, в поселке было прервано электроснабжение. 24 февраля несколько снарядов разорвалось в районе села Рюмшино Джанкойского района Крыма. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, пострадали 22 дома, в них выбиты стекла, повреждена кровля. Пострадавших среди граждан не было. Краснодарский край24 февраля в 12 часов 10 минут в районе населенного пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края сотрудниками пограничного управления ФСБ России по региону был зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. Жертв и пострадавших не было. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, украина