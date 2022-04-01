https://ria.ru/20220401/vzryvy-1781354951.html
Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал
Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал - РИА Новости, 01.04.2022
Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при взрывах в районе сел Никольское и Ясные Зори никто не пострадал, но была нарушена ЛЭП и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:54
2022-04-01T17:54
2022-04-01T17:54
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781247878_0:301:3071:2028_1920x0_80_0_0_20e65a03bbb6e924a56c5e942a48df8b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при взрывах в районе сел Никольское и Ясные Зори никто не пострадал, но была нарушена ЛЭП и повреждено окно в жилом доме.В пятницу днем пользователи соцсетей начали сообщать, что якобы в село Никольское попал снаряд. Люди рассказывали о звуке взрыва, публиковали фото и видео со следами падения, как они предполагают, снаряда. Власти и силовые структуры ранее официально не давали комментариев на этот счет."Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Разбираемся с последствиями. Главное - никто не пострадал. Выехал на место - в район сел Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он рассказал, что в Никольском место взрыва находится далеко за пределами населенного пункта."Была нарушена линия электропередачи. В настоящее время восстановлена. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме", - рассказал Гладков.
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781321573.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781247878_632:376:2861:2048_1920x0_80_0_0_8846593adeb2e0a81843649d0696b9c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал
Глава Белгородской области Гладков заявил, что при взрывах в районе сел никто не пострадал
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил
, что при взрывах в районе сел Никольское и Ясные Зори никто не пострадал, но была нарушена ЛЭП и повреждено окно в жилом доме.
В пятницу днем пользователи соцсетей начали сообщать, что якобы в село Никольское попал снаряд. Люди рассказывали о звуке взрыва, публиковали фото и видео со следами падения, как они предполагают, снаряда. Власти и силовые структуры ранее официально не давали комментариев на этот счет.
"Сегодня днем в Белгороде
были слышны отзвуки взрывов. Разбираемся с последствиями. Главное - никто не пострадал. Выехал на место - в район сел Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что в Никольском место взрыва находится далеко за пределами населенного пункта.
"Была нарушена линия электропередачи. В настоящее время восстановлена. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме", - рассказал Гладков.