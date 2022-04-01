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Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал

Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал - РИА Новости, 01.04.2022

Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при взрывах в районе сел Никольское и Ясные Зори никто не пострадал, но была нарушена ЛЭП и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:54

2022-04-01T17:54

2022-04-01T17:54

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при взрывах в районе сел Никольское и Ясные Зори никто не пострадал, но была нарушена ЛЭП и повреждено окно в жилом доме.В пятницу днем пользователи соцсетей начали сообщать, что якобы в село Никольское попал снаряд. Люди рассказывали о звуке взрыва, публиковали фото и видео со следами падения, как они предполагают, снаряда. Власти и силовые структуры ранее официально не давали комментариев на этот счет."Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Разбираемся с последствиями. Главное - никто не пострадал. Выехал на место - в район сел Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он рассказал, что в Никольском место взрыва находится далеко за пределами населенного пункта."Была нарушена линия электропередачи. В настоящее время восстановлена. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме", - рассказал Гладков.

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781321573.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков