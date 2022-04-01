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Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал - РИА Новости, 01.04.2022
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Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал
Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал - РИА Новости, 01.04.2022
Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при взрывах в районе сел Никольское и Ясные Зори никто не пострадал, но была нарушена ЛЭП и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:54
2022-04-01T17:54
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при взрывах в районе сел Никольское и Ясные Зори никто не пострадал, но была нарушена ЛЭП и повреждено окно в жилом доме.В пятницу днем пользователи соцсетей начали сообщать, что якобы в село Никольское попал снаряд. Люди рассказывали о звуке взрыва, публиковали фото и видео со следами падения, как они предполагают, снаряда. Власти и силовые структуры ранее официально не давали комментариев на этот счет."Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Разбираемся с последствиями. Главное - никто не пострадал. Выехал на место - в район сел Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он рассказал, что в Никольском место взрыва находится далеко за пределами населенного пункта."Была нарушена линия электропередачи. В настоящее время восстановлена. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме", - рассказал Гладков.
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
17:54 01.04.2022
 
Белгородский губернатор: при взрывах в районе сел никто не пострадал

Глава Белгородской области Гладков заявил, что при взрывах в районе сел никто не пострадал

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОцепление на дороге в районе горящей нефтебазы в Белгороде
Оцепление на дороге в районе горящей нефтебазы в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Оцепление на дороге в районе горящей нефтебазы в Белгороде
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при взрывах в районе сел Никольское и Ясные Зори никто не пострадал, но была нарушена ЛЭП и повреждено окно в жилом доме.
В пятницу днем пользователи соцсетей начали сообщать, что якобы в село Никольское попал снаряд. Люди рассказывали о звуке взрыва, публиковали фото и видео со следами падения, как они предполагают, снаряда. Власти и силовые структуры ранее официально не давали комментариев на этот счет.
"Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Разбираемся с последствиями. Главное - никто не пострадал. Выехал на место - в район сел Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что в Никольском место взрыва находится далеко за пределами населенного пункта.
"Была нарушена линия электропередачи. В настоящее время восстановлена. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме", - рассказал Гладков.
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 15:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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