https://ria.ru/20220419/obstrel-1784215613.html

Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области

Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 19.04.2022

Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T06:36

2022-04-19T06:36

2022-04-19T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 19 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино.Он уточнил, что в результате атаки пострадала местная жительница, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Гладков добавил, что выехал на место событий. Расстояние от границы до села Головчино составляет около десяти километров.На минувшей неделе ВСУ уже обстреливали приграничные районы. Так, 14 апреля два боевых вертолета вторглись в воздушное пространство России и, по данным СК, нанесли не менее шести ударов по жилым домам в селе Климово Брянской области. Пострадали восемь человек, тяжелые ранения получили маленький ребенок и пожилая женщина. Также в регионе обстреляли погранпункт "Новые Юрковичи", никто не пострадал. Кроме того, обстрелам подверглись села Журавлевка и Сподарюшино в Белгородской области, один мужчина получил легкое ранение. Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.Россия 24 февраля начала военную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/mi-8-1783657792.html

https://ria.ru/20220419/diversanty-1784214905.html

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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков