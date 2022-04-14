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День 50-й: силовики ВСУ обстреляли села Белгородской и Брянской областей - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783624880.html
День 50-й: силовики ВСУ обстреляли села Белгородской и Брянской областей
День 50-й: силовики ВСУ обстреляли села Белгородской и Брянской областей - РИА Новости, 14.04.2022
День 50-й: силовики ВСУ обстреляли села Белгородской и Брянской областей
На 50-й день спецоперации на Украине киевские силовики обстреляли села Белгородской и Брянской областей, есть пострадавшие. Минобороны России на брифинге о... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:43
2022-04-14T22:58
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
брянская область
мид днр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. На 50-й день спецоперации на Украине киевские силовики обстреляли села Белгородской и Брянской областей, есть пострадавшие. Минобороны России на брифинге о биолабораториях США на Украине рассказало о тревожных проектах: украинские специалисты под контролем американцев отбирали пробы воды в крупных реках, чтобы сделать выводы о возможности распространения особо опасных патогенов водным путем, а в Харькове испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Новые удары по военным объектам УкраиныРакетные войска и артиллерия РФ уничтожили 132 военных объекта на Украине, в том числе 110 районов сосредоточения живой силы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Российская боевая авиация, в свою очередь, за день поразила семь объектов, в том числе склад вооружения и шесть районов живой силы и бронетехникиВсего же с начала операции уничтожены 131 самолет, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин.Ситуация в ДонбассеВ ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь на четверг сложили оружие еще 134 украинских военных. Всего за сутки сдались 1160 украинских военных 36-й бригады морской пехоты, среди них 176 офицеров.МИД ДНР сообщил, что первая группа иностранных моряков, эвакуированных из порта Мариуполя, выехала в свои страны через Россию.Вечером Минобороны РФ сообщил, что в ДНР украинские боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской ТЭС, при подрыве может затопить Светлодарск, Мироновский, Луганское. В Константиновке украинские неонацисты заминировали эстакаду через ж/д пути, хотят ее взорвать и обвинить РФ в уничтожении гражданских объектов.В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватский машиностроительный завод, один сотрудник погиб, два ранены.В Луганске прошли траурные мероприятия ко Дню памяти жертв украинской агрессии. Сложивших оружие украинских солдат привезли на место массового захоронения горожан, погибших при украинских обстрелах. К ним вышли женщина, у которой во время обстрела погибли дети и 5-летний внук, и раненая девочка.Атаки Украины по мирным объектам на границеГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины сел Журавлевка и Сподарюшино: есть повреждения жилых домов, получил легкое ранение 37-летний мужчинаТакже были обстреляны Климово в Брянской области и пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе. При обстреле КПП повреждены два автомобиля беженцев, сообщили в ФСБ.Днем СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Климово. По данным ведомства, два боевых вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство России, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы. Двое из пострадавших – ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и женщина 1948 года рождения – в тяжелом состоянии.Школы приграничных районов Брянской области с завтрашнего дня переходят на дистанционное обучение.Госсекретарь совбеза Белоруссии заявил, что есть риск провокации со стороны Украины в приграничье с целью втягивания Минска в конфликт.В Киеве преследуют оппозициюСНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" в парламенте Украины.Госбюро расследований сообщило, что арестованы квартиры, дома, автомобили и земельные участки главы политсовета партии Виктора Медведчука и его жены.Накануне СБУ арестовало самого Медведчука.Минобороны РФ о биолабораториях СШАМинобороны России на брифинге о биолабораториях США на Украине сообщило о проекте 3007: украинские специалисты под контролем американцев отбирали пробы воды в крупных реках Украины, чтобы сделать выводы о возможности распространения особо опасных патогенов водным путем.Также Минобороны сообщило, что американские ученые из лаборатории в Мерефе (Харьковская область) с 2019 по 2021 годы испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове.Кроме того, в начале марта в Херсонской области российские разведчики нашли три беспилотника с 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления. По данным ведомства, в январе Украиной было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения токсичных химикатов.
https://ria.ru/20220414/biolaboratorii-1783540549.html
украина
россия
брянская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ о пораженных объектах ВСУ
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Работа следователей на месте авиаударов по домам в Брянской области
СК после сообщения о возбуждении дела по украинским авиаударам по домам в брянском Климово публикует видео
2022-04-14T22:43
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"Только по команде американцев" – экс-премьер Украины Азаров о вероятности освобождения Медведчука
Бывший украинский премьер Азаров считает, что Медведчука могут освободить только "по команде американцев", но какое-то влияние на власти в Киеве способен оказать и Эрдоган
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украина, россия, брянская область, мид днр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, белгородская область
22:43 14.04.2022 (обновлено: 22:58 14.04.2022)
 
День 50-й: силовики ВСУ обстреляли села Белгородской и Брянской областей

День 50-й: украинские силовики обстреляли села Белгородской и Брянской областей

© РИА Новости / Сергей Ломако / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда в поселке Климово Брянской области
Фрагмент снаряда в поселке Климово Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ломако
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Фрагмент снаряда в поселке Климово Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. На 50-й день спецоперации на Украине киевские силовики обстреляли села Белгородской и Брянской областей, есть пострадавшие. Минобороны России на брифинге о биолабораториях США на Украине рассказало о тревожных проектах: украинские специалисты под контролем американцев отбирали пробы воды в крупных реках, чтобы сделать выводы о возможности распространения особо опасных патогенов водным путем, а в Харькове испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
1 из 10

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

Украинские военнопленные на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
2 из 10

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
3 из 10

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в ЛНР в 2014 году
4 из 10

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в Луганской Народной Республике в результате обстрелов в 2014 году
5 из 10

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

Украинские военнопленные на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
6 из 10

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

Первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока на мероприятии в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное
7 из 10

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
8 из 10

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в ЛНР в 2014 году
9 из 10

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
10 из 10

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 10

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Новые удары по военным объектам Украины

Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили 132 военных объекта на Украине, в том числе 110 районов сосредоточения живой силы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Российская боевая авиация, в свою очередь, за день поразила семь объектов, в том числе склад вооружения и шесть районов живой силы и бронетехники
Всего же с начала операции уничтожены 131 самолет, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин.

Ситуация в Донбассе

В ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь на четверг сложили оружие еще 134 украинских военных. Всего за сутки сдались 1160 украинских военных 36-й бригады морской пехоты, среди них 176 офицеров.
МИД ДНР сообщил, что первая группа иностранных моряков, эвакуированных из порта Мариуполя, выехала в свои страны через Россию.
Вечером Минобороны РФ сообщил, что в ДНР украинские боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской ТЭС, при подрыве может затопить Светлодарск, Мироновский, Луганское. В Константиновке украинские неонацисты заминировали эстакаду через ж/д пути, хотят ее взорвать и обвинить РФ в уничтожении гражданских объектов.
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватский машиностроительный завод, один сотрудник погиб, два ранены.
В Луганске прошли траурные мероприятия ко Дню памяти жертв украинской агрессии. Сложивших оружие украинских солдат привезли на место массового захоронения горожан, погибших при украинских обстрелах. К ним вышли женщина, у которой во время обстрела погибли дети и 5-летний внук, и раненая девочка.

Атаки Украины по мирным объектам на границе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины сел Журавлевка и Сподарюшино: есть повреждения жилых домов, получил легкое ранение 37-летний мужчина
Также были обстреляны Климово в Брянской области и пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе. При обстреле КПП повреждены два автомобиля беженцев, сообщили в ФСБ.
Днем СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Климово. По данным ведомства, два боевых вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство России, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы. Двое из пострадавших – ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и женщина 1948 года рождения – в тяжелом состоянии.
Школы приграничных районов Брянской области с завтрашнего дня переходят на дистанционное обучение.
Госсекретарь совбеза Белоруссии заявил, что есть риск провокации со стороны Украины в приграничье с целью втягивания Минска в конфликт.

В Киеве преследуют оппозицию

СНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" в парламенте Украины.
Госбюро расследований сообщило, что арестованы квартиры, дома, автомобили и земельные участки главы политсовета партии Виктора Медведчука и его жены.
Накануне СБУ арестовало самого Медведчука.

Минобороны РФ о биолабораториях США

Минобороны России на брифинге о биолабораториях США на Украине сообщило о проекте 3007: украинские специалисты под контролем американцев отбирали пробы воды в крупных реках Украины, чтобы сделать выводы о возможности распространения особо опасных патогенов водным путем.
Также Минобороны сообщило, что американские ученые из лаборатории в Мерефе (Харьковская область) с 2019 по 2021 годы испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове.
Кроме того, в начале марта в Херсонской области российские разведчики нашли три беспилотника с 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления. По данным ведомства, в январе Украиной было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения токсичных химикатов.
Минобороны о роли УНТЦ в военно-биологической деятельности США - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 15:23
Минобороны назвало имена западных кураторов украинских биолабораторий
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияБрянская областьМИД ДНРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
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