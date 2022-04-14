https://ria.ru/20220414/ukraina-1783624880.html

День 50-й: силовики ВСУ обстреляли села Белгородской и Брянской областей

День 50-й: силовики ВСУ обстреляли села Белгородской и Брянской областей - РИА Новости, 14.04.2022

День 50-й: силовики ВСУ обстреляли села Белгородской и Брянской областей

На 50-й день спецоперации на Украине киевские силовики обстреляли села Белгородской и Брянской областей, есть пострадавшие. Минобороны России на брифинге о... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:43

2022-04-14T22:43

2022-04-14T22:58

обострение ситуации в днр и лнр

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мид днр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. На 50-й день спецоперации на Украине киевские силовики обстреляли села Белгородской и Брянской областей, есть пострадавшие. Минобороны России на брифинге о биолабораториях США на Украине рассказало о тревожных проектах: украинские специалисты под контролем американцев отбирали пробы воды в крупных реках, чтобы сделать выводы о возможности распространения особо опасных патогенов водным путем, а в Харькове испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Новые удары по военным объектам УкраиныРакетные войска и артиллерия РФ уничтожили 132 военных объекта на Украине, в том числе 110 районов сосредоточения живой силы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Российская боевая авиация, в свою очередь, за день поразила семь объектов, в том числе склад вооружения и шесть районов живой силы и бронетехникиВсего же с начала операции уничтожены 131 самолет, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин.Ситуация в ДонбассеВ ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь на четверг сложили оружие еще 134 украинских военных. Всего за сутки сдались 1160 украинских военных 36-й бригады морской пехоты, среди них 176 офицеров.МИД ДНР сообщил, что первая группа иностранных моряков, эвакуированных из порта Мариуполя, выехала в свои страны через Россию.Вечером Минобороны РФ сообщил, что в ДНР украинские боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской ТЭС, при подрыве может затопить Светлодарск, Мироновский, Луганское. В Константиновке украинские неонацисты заминировали эстакаду через ж/д пути, хотят ее взорвать и обвинить РФ в уничтожении гражданских объектов.В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватский машиностроительный завод, один сотрудник погиб, два ранены.В Луганске прошли траурные мероприятия ко Дню памяти жертв украинской агрессии. Сложивших оружие украинских солдат привезли на место массового захоронения горожан, погибших при украинских обстрелах. К ним вышли женщина, у которой во время обстрела погибли дети и 5-летний внук, и раненая девочка.Атаки Украины по мирным объектам на границеГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины сел Журавлевка и Сподарюшино: есть повреждения жилых домов, получил легкое ранение 37-летний мужчинаТакже были обстреляны Климово в Брянской области и пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе. При обстреле КПП повреждены два автомобиля беженцев, сообщили в ФСБ.Днем СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Климово. По данным ведомства, два боевых вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство России, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы. Двое из пострадавших – ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и женщина 1948 года рождения – в тяжелом состоянии.Школы приграничных районов Брянской области с завтрашнего дня переходят на дистанционное обучение.Госсекретарь совбеза Белоруссии заявил, что есть риск провокации со стороны Украины в приграничье с целью втягивания Минска в конфликт.В Киеве преследуют оппозициюСНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" в парламенте Украины.Госбюро расследований сообщило, что арестованы квартиры, дома, автомобили и земельные участки главы политсовета партии Виктора Медведчука и его жены.Накануне СБУ арестовало самого Медведчука.Минобороны РФ о биолабораториях СШАМинобороны России на брифинге о биолабораториях США на Украине сообщило о проекте 3007: украинские специалисты под контролем американцев отбирали пробы воды в крупных реках Украины, чтобы сделать выводы о возможности распространения особо опасных патогенов водным путем.Также Минобороны сообщило, что американские ученые из лаборатории в Мерефе (Харьковская область) с 2019 по 2021 годы испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове.Кроме того, в начале марта в Херсонской области российские разведчики нашли три беспилотника с 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления. По данным ведомства, в январе Украиной было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения токсичных химикатов.

https://ria.ru/20220414/biolaboratorii-1783540549.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о пораженных объектах ВСУ брифинг Минобороны РФ 14.04 вечер 2022-04-14T22:43 true PT1M06S

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Наталья Макарова

украина, россия, брянская область, мид днр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, белгородская область