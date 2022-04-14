https://ria.ru/20220414/lnr-1783580420.html

"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии

"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии - РИА Новости, 14.04.2022

"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии

В Луганской Народной Республике вспоминают погибших в результате украинских обстрелов 2014 года, к месту массового захоронения людей возложили цветы. Кадры... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:05

2022-04-14T18:05

2022-04-14T18:45

фото

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

лнр

украина

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В Луганской Народной Республике вспоминают погибших в результате украинских обстрелов 2014 года, к месту массового захоронения людей возложили цветы. Кадры церемонии — в фотоленте Ria.ru.

украина

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