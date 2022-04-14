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"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/lnr-1783580420.html
"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии
"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии - РИА Новости, 14.04.2022
"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии
В Луганской Народной Республике вспоминают погибших в результате украинских обстрелов 2014 года, к месту массового захоронения людей возложили цветы. Кадры... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:05
2022-04-14T18:45
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обострение ситуации в днр и лнр
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В Луганской Народной Республике вспоминают погибших в результате украинских обстрелов 2014 года, к месту массового захоронения людей возложили цветы. Кадры церемонии — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, ситуация в днр и лнр, лнр, украина
18:05 14.04.2022 (обновлено: 18:45 14.04.2022)
 

"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии

Читать ria.ru в
В Луганской Народной Республике вспоминают погибших в результате украинских обстрелов 2014 года, к месту массового захоронения людей возложили цветы. Кадры церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
1 из 10

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

Украинские военнопленные на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
2 из 10

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
3 из 10

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в ЛНР в 2014 году
4 из 10

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в Луганской Народной Республике в результате обстрелов в 2014 году
5 из 10

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

Украинские военнопленные на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
6 из 10

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

Первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока на мероприятии в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное
7 из 10

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
8 из 10

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в ЛНР в 2014 году
9 из 10

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
10 из 10

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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