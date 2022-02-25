https://ria.ru/20220225/krym-1774954310.html

На севере Крыма более 20 домов были повреждены от разрыва снарядов

На севере Крыма более 20 домов были повреждены от разрыва снарядов - РИА Новости, 25.02.2022

На севере Крыма более 20 домов были повреждены от разрыва снарядов

Больше 20 домовладений были повреждены в четверг от разрывов снарядов в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:11

2022-02-25T09:11

2022-02-25T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Больше 20 домовладений были повреждены в четверг от разрывов снарядов в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов."В районе села Рюмшино было несколько разрывов - от пяти до 10 воронок было… Пострадали 22 дома, выбиты стекла, повреждена кровля", - сказал журналистам Аксенов.Пострадавших среди граждан нет, заявил глава Крыма. По его словам, попадание боеприпасов с территории Украины произошло рано утром в четверг, в 5.22 (мск). Аксенов заявил, что власти помогут восстановить домовладения.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/blagodarnost-1774926079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс