10:43 19.04.2022 (обновлено: 11:14 19.04.2022)
Три человека пострадали при обстреле белгородского села со стороны Украины
Губернатор Гладков: три человека пострадали при обстреле со стороны Украины села Головчино
© Фото опубликовано в Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела села Головчино в Белгородской области
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. При обстреле со стороны Украины села в Белгородской области пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести", — написал он.
Ранее губернатор заявлял, что ранена одна местная жительница.
Село Головчино Грайворонского района, расположенное в десяти километрах от границы с Украиной, подверглось обстрелу сегодня рано утром. По словам Гладкова, более 30 домов получили повреждения: в них разбиты окна и крыши, ограждающие конструкции. Пострадали и автомобили.
Губернатор добавил, что взял ситуацию под личный контроль. Ремонтные работы начнутся уже сегодня, газо- и электроснабжение восстановят в ближайшие часы, пообещал он.
На прошлой неделе ВСУ уже обстреливали приграничные районы. Так, 14 апреля два боевых вертолета вторглись в воздушное пространство России и нанесли не менее шести ударов по жилым домам в селе Климово Брянской области. Пострадали восемь человек, тяжелые ранения получили маленький ребенок и пожилая женщина. В Белгородской области подверглись обстрелам села Журавлевка и Сподарюшино, там один мужчина получил легкое ранение. Кроме того, украинские боевики открывали огонь по пограничным пунктам в Курской и Брянской областях.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.