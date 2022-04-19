https://ria.ru/20220419/ukraina-1784242637.html

Три человека пострадали при обстреле белгородского села со стороны Украины

Три человека пострадали при обстреле белгородского села со стороны Украины - РИА Новости, 19.04.2022

Три человека пострадали при обстреле белгородского села со стороны Украины

При обстреле со стороны Украины села в Белгородской области пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:43

2022-04-19T10:43

2022-04-19T11:14

происшествия

украина

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. При обстреле со стороны Украины села в Белгородской области пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести", — написал он.Ранее губернатор заявлял, что ранена одна местная жительница.Село Головчино Грайворонского района, расположенное в десяти километрах от границы с Украиной, подверглось обстрелу сегодня рано утром. По словам Гладкова, более 30 домов получили повреждения: в них разбиты окна и крыши, ограждающие конструкции. Пострадали и автомобили.Губернатор добавил, что взял ситуацию под личный контроль. Ремонтные работы начнутся уже сегодня, газо- и электроснабжение восстановят в ближайшие часы, пообещал он.На прошлой неделе ВСУ уже обстреливали приграничные районы. Так, 14 апреля два боевых вертолета вторглись в воздушное пространство России и нанесли не менее шести ударов по жилым домам в селе Климово Брянской области. Пострадали восемь человек, тяжелые ранения получили маленький ребенок и пожилая женщина. В Белгородской области подверглись обстрелам села Журавлевка и Сподарюшино, там один мужчина получил легкое ранение. Кроме того, украинские боевики открывали огонь по пограничным пунктам в Курской и Брянской областях.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.

https://ria.ru/20220415/mi-8-1783657792.html

https://ria.ru/20220415/obstrel-1783704231.html

украина

белгородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, украина, белгородская область, вячеслав гладков