https://ria.ru/20220407/obstrel-1782351705.html
СК возбудил дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины
СК возбудил дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины - РИА Новости, 07.04.2022
СК возбудил дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины
Следственный комитет возбудил уголовное дело об обстреле украинскими военными территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:02
2022-04-07T17:02
2022-04-07T20:25
происшествия
харьковская область
украина
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело об обстреле украинскими военными территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Речь идет о статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".В релизе говорится, что по предварительным данным, 29 марта в районе 20 часов украинские военные при помощи тактического ракетного комплекса "Точка-У" "произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее трех пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями".Пострадали восемь россиян — каждому причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, 21 единица техники получила повреждения. Из-за пожара и последовавших за ним взрывов разрушен склад, развернутый в месте временной дислокации воинской части.Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, назначили судебно-медицинские экспертизы раненых. Сейчас они устанавливают причастных к преступлению.
https://ria.ru/20220403/snaryad-1781544793.html
харьковская область
украина
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, харьковская область, украина, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
17:02 07.04.2022 (обновлено: 20:25 07.04.2022)
СК возбудил дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины
СК возбудил уголовное дело после обстрела Украиной ракетами "Точка-У" Белгородской области
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об обстреле украинскими военными территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Речь идет о статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
В релизе говорится, что по предварительным данным, 29 марта в районе 20 часов украинские военные при помощи тактического ракетного комплекса "Точка-У" "произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее трех пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями".
Пострадали восемь россиян — каждому причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, 21 единица техники получила повреждения. Из-за пожара и последовавших за ним взрывов разрушен склад, развернутый в месте временной дислокации воинской части.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, назначили судебно-медицинские экспертизы раненых. Сейчас они устанавливают причастных к преступлению.