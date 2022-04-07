https://ria.ru/20220407/obstrel-1782351705.html

СК возбудил дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины

СК возбудил дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины - РИА Новости, 07.04.2022

СК возбудил дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело об обстреле украинскими военными территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:02

2022-04-07T17:02

2022-04-07T20:25

происшествия

харьковская область

украина

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело об обстреле украинскими военными территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Речь идет о статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".В релизе говорится, что по предварительным данным, 29 марта в районе 20 часов украинские военные при помощи тактического ракетного комплекса "Точка-У" "произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее трех пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями".Пострадали восемь россиян — каждому причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, 21 единица техники получила повреждения. Из-за пожара и последовавших за ним взрывов разрушен склад, развернутый в месте временной дислокации воинской части.Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, назначили судебно-медицинские экспертизы раненых. Сейчас они устанавливают причастных к преступлению.

https://ria.ru/20220403/snaryad-1781544793.html

харьковская область

украина

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, харьковская область, украина, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)