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Россия пригрозила ударом по Киеву, если Украина продолжит диверсии - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html
Россия пригрозила ударом по Киеву, если Украина продолжит диверсии
Россия пригрозила ударом по Киеву, если Украина продолжит диверсии - РИА Новости, 14.04.2022
Россия пригрозила ударом по Киеву, если Украина продолжит диверсии
Россия нанесет удары по украинским центрам принятия решений, если продолжатся попытки диверсий на российской территории, заявил официальный представитель... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-13T20:18
2022-04-14T00:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия нанесет удары по украинским центрам принятия решений, если продолжатся попытки диверсий на российской территории, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", — сказал он.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный". На этой неделе в Белгородской области повредили железнодорожные пути. Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях. В Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/vsu-1783345755.html
https://ria.ru/20220324/diversanty-1779962883.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/putin-1782362993.html
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"Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацформирования "Азов" – Минобороны РФ
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353
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в мире, россия, киев, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:18 13.04.2022 (обновлено: 00:14 14.04.2022)
 
Россия пригрозила ударом по Киеву, если Украина продолжит диверсии

Минобороны пригрозило Украине ударами по центрам принятия решений при попытках диверсий

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия нанесет удары по украинским центрам принятия решений, если продолжатся попытки диверсий на российской территории, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", — сказал он.
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С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".
На этой неделе в Белгородской области повредили железнодорожные пути. Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.
В Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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7 апреля, 17:43В России
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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