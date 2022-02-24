16:03 24.02.2022 (обновлено: 16:18 24.02.2022)
На Кубани разорвался боеприпас, вылетевший со стороны Украины
В Краснодарском крае разорвался боеприпас, вылетевший со стороны Украины
Обломок снаряда
КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. На Кубани зафиксировали разрыв боеприпаса, вылетевшего со стороны Украины, сообщает погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю.
"24 февраля текущего года в 12 часов 10 минут сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе населенного пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба ведомства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Влада Копылова