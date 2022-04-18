https://ria.ru/20220418/chs-1784188254.html

В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС

В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС - РИА Новости, 18.04.2022

В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС

Режим ЧС, введенный в Климовском районе Брянской области после обстрела населенного пункта со стороны Украины, отменен распоряжением администрации района,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T20:17

2022-04-18T20:17

2022-04-18T20:23

россия

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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БРЯНСК, 18 апр – РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Климовском районе Брянской области после обстрела населенного пункта со стороны Украины, отменен распоряжением администрации района, сообщается на сайте ведомства."Отменить с 18.04.2022 режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Климовского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области, введенный распоряжением администрации района от 14.04.2022 года №119-р "О введении режима функционирования чрезвычайной ситуа­ции на территории Климовского района", - говорится в сообщении.Ранее в четверг, 14 апреля СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр