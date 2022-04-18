20:17 18.04.2022 (обновлено: 20:23 18.04.2022)
В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС
В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС, введенный из-за обстрелов ВСУ
© РИА Новости / Анастасия Ткаченко / Перейти в фотобанкЧасть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области
Часть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области
БРЯНСК, 18 апр – РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Климовском районе Брянской области после обстрела населенного пункта со стороны Украины, отменен распоряжением администрации района, сообщается на сайте ведомства.
"Отменить с 18.04.2022 режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Климовского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области, введенный распоряжением администрации района от 14.04.2022 года №119-р "О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации на территории Климовского района", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг, 14 апреля СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.