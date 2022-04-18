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В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/chs-1784188254.html
В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС
В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС - РИА Новости, 18.04.2022
В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС
Режим ЧС, введенный в Климовском районе Брянской области после обстрела населенного пункта со стороны Украины, отменен распоряжением администрации района,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:17
2022-04-18T20:23
россия
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЯНСК, 18 апр – РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Климовском районе Брянской области после обстрела населенного пункта со стороны Украины, отменен распоряжением администрации района, сообщается на сайте ведомства."Отменить с 18.04.2022 режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Климовского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области, введенный распоряжением администрации района от 14.04.2022 года №119-р "О введении режима функционирования чрезвычайной ситуа­ции на территории Климовского района", - говорится в сообщении.Ранее в четверг, 14 апреля СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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россия, происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
20:17 18.04.2022 (обновлено: 20:23 18.04.2022)
 
В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС

В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС, введенный из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Анастасия Ткаченко / Перейти в фотобанкЧасть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области
Часть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Анастасия Ткаченко
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Часть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 18 апр – РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Климовском районе Брянской области после обстрела населенного пункта со стороны Украины, отменен распоряжением администрации района, сообщается на сайте ведомства.
"Отменить с 18.04.2022 режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Климовского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области, введенный распоряжением администрации района от 14.04.2022 года №119-р "О введении режима функционирования чрезвычайной ситуа­ции на территории Климовского района", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг, 14 апреля СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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