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Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783600499.html
Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 14.04.2022
Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:06
2022-04-14T19:56
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 14 апр — РИА Новости. Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", — написал он.Позже Гладков уточнил, что один из жителей получил легкое осколочное ранение.По словам губернатора, в селе уже был объявлен режим ЧС, людей вывезли за его пределы.Несколькими часами ранее обстрелу подверглось село Сподарюшино, расположенное менее чем в километре от границы с Украиной. Как заявлял губернатор, там никто не пострадал. Жителей Сподарюшино и еще одного приграничного села Безымено эвакуировали.Кроме того, около 12:30 два украинских вертолета вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Там пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, — в тяжелом состоянии.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783523407.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:06 14.04.2022 (обновлено: 19:56 14.04.2022)
 
Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор заявил о втором за день обстреле со стороны Украины

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 апр — РИА Новости. Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", — написал он.
Позже Гладков уточнил, что один из жителей получил легкое осколочное ранение.
По словам губернатора, в селе уже был объявлен режим ЧС, людей вывезли за его пределы.
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 14:27
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть пострадавшие
Несколькими часами ранее обстрелу подверглось село Сподарюшино, расположенное менее чем в километре от границы с Украиной. Как заявлял губернатор, там никто не пострадал. Жителей Сподарюшино и еще одного приграничного села Безымено эвакуировали.
Кроме того, около 12:30 два украинских вертолета вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Там пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, — в тяжелом состоянии.
С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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