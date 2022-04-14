19:06 14.04.2022 (обновлено: 19:56 14.04.2022)
Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Белгородский губернатор заявил о втором за день обстреле со стороны Украины
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 апр — РИА Новости. Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", — написал он.
Позже Гладков уточнил, что один из жителей получил легкое осколочное ранение.
По словам губернатора, в селе уже был объявлен режим ЧС, людей вывезли за его пределы.
Несколькими часами ранее обстрелу подверглось село Сподарюшино, расположенное менее чем в километре от границы с Украиной. Как заявлял губернатор, там никто не пострадал. Жителей Сподарюшино и еще одного приграничного села Безымено эвакуировали.
Кроме того, около 12:30 два украинских вертолета вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Там пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, — в тяжелом состоянии.
С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".