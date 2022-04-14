https://ria.ru/20220414/obstrel-1783600499.html

Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 14.04.2022

Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:06

2022-04-14T19:06

2022-04-14T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 14 апр — РИА Новости. Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", — написал он.Позже Гладков уточнил, что один из жителей получил легкое осколочное ранение.По словам губернатора, в селе уже был объявлен режим ЧС, людей вывезли за его пределы.Несколькими часами ранее обстрелу подверглось село Сподарюшино, расположенное менее чем в километре от границы с Украиной. Как заявлял губернатор, там никто не пострадал. Жителей Сподарюшино и еще одного приграничного села Безымено эвакуировали.Кроме того, около 12:30 два украинских вертолета вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Там пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, — в тяжелом состоянии.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783523407.html

https://ria.ru/20220413/vsu-1783345755.html

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Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина, ситуация в днр и лнр