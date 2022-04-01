https://ria.ru/20220401/belgorod-1781347541.html

Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе

Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе - РИА Новости, 01.04.2022

Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе

Белгородская областная дума назвала "топорно сделанным фейком" информацию о введении в регионе чрезвычайного положения, появившуюся в соцсетях. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:23

2022-04-01T17:23

2022-04-01T17:23

происшествия

ольга павлова

удар всу по нефтебазе в белгороде

белгород

белгородская область

белгородская областная дума

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БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Белгородская областная дума назвала "топорно сделанным фейком" информацию о введении в регионе чрезвычайного положения, появившуюся в соцсетях.Отмечается, что подобных документов в думе не готовилось, и спикер Ольга Павлова их не подписывала. Поясняется также, что законодательный орган региона не имеет полномочий издавать такие документы, чрезвычайное положение на всей территории РФ или в ее отдельных местностях вводится указом президента.Заксобрание также призывает граждан ориентироваться исключительно на информацию официальных источников и не поддаваться на провокации сомнительных информресурсов.Ранним утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Под обстрел попал и промпарк "Северный". В частности, сотрудница расположенной на территории промпарка типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".

https://ria.ru/20220401/nikolskoe-1781331925.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ольга павлова, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, белгородская область, белгородская областная дума