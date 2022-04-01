https://ria.ru/20220401/belgorod-1781347541.html
Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе
Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе - РИА Новости, 01.04.2022
Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе
Белгородская областная дума назвала "топорно сделанным фейком" информацию о введении в регионе чрезвычайного положения, появившуюся в соцсетях. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:23
2022-04-01T17:23
2022-04-01T17:23
происшествия
ольга павлова
удар всу по нефтебазе в белгороде
белгород
белгородская область
белгородская областная дума
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БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Белгородская областная дума назвала "топорно сделанным фейком" информацию о введении в регионе чрезвычайного положения, появившуюся в соцсетях.Отмечается, что подобных документов в думе не готовилось, и спикер Ольга Павлова их не подписывала. Поясняется также, что законодательный орган региона не имеет полномочий издавать такие документы, чрезвычайное положение на всей территории РФ или в ее отдельных местностях вводится указом президента.Заксобрание также призывает граждан ориентироваться исключительно на информацию официальных источников и не поддаваться на провокации сомнительных информресурсов.Ранним утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Под обстрел попал и промпарк "Северный". В частности, сотрудница расположенной на территории промпарка типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга павлова, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, белгородская область, белгородская областная дума
Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе
Белгородская облдума назвала информацию о режиме ЧП в регионе топорно сделанным фейком
БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости.
Белгородская областная дума назвала
"топорно сделанным фейком" информацию о введении в регионе чрезвычайного положения, появившуюся в соцсетях.
"В соцсетях появился фейк о якобы введении в Белгородской области чрезвычайного положения. Сфабрикованное постановление облдумы распространяется за подписью председателя заксобрания Ольги Павловой… Это абсолютный фейк, к тому же – топорно сделанный", - говорится в сообщении
облдумы.
Отмечается, что подобных документов в думе не готовилось, и спикер Ольга Павлова их не подписывала. Поясняется также, что законодательный орган региона не имеет полномочий издавать такие документы, чрезвычайное положение на всей территории РФ или в ее отдельных местностях вводится указом президента.
Заксобрание также призывает граждан ориентироваться исключительно на информацию официальных источников и не поддаваться на провокации сомнительных информресурсов.
Ранним утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Под обстрел попал и промпарк "Северный". В частности, сотрудница расположенной на территории промпарка типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
1 из 9
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
2 из 9
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
3 из 9
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
4 из 9
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
5 из 9
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
6 из 9
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
7 из 9
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
8 из 9
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
9 из 9
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.
1 из 9
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
2 из 9
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
3 из 9
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
4 из 9
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
5 из 9
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
6 из 9
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
7 из 9
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
8 из 9
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
9 из 9
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.