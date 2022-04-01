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Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе - РИА Новости, 01.04.2022
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Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе
Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе - РИА Новости, 01.04.2022
Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе
Белгородская областная дума назвала "топорно сделанным фейком" информацию о введении в регионе чрезвычайного положения, появившуюся в соцсетях. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:23
2022-04-01T17:23
происшествия
ольга павлова
удар всу по нефтебазе в белгороде
белгород
белгородская область
белгородская областная дума
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БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Белгородская областная дума назвала "топорно сделанным фейком" информацию о введении в регионе чрезвычайного положения, появившуюся в соцсетях.Отмечается, что подобных документов в думе не готовилось, и спикер Ольга Павлова их не подписывала. Поясняется также, что законодательный орган региона не имеет полномочий издавать такие документы, чрезвычайное положение на всей территории РФ или в ее отдельных местностях вводится указом президента.Заксобрание также призывает граждан ориентироваться исключительно на информацию официальных источников и не поддаваться на провокации сомнительных информресурсов.Ранним утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Под обстрел попал и промпарк "Северный". В частности, сотрудница расположенной на территории промпарка типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
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происшествия, ольга павлова, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, белгородская область, белгородская областная дума
17:23 01.04.2022
 
Белгородская облдума прокомментировала информацию о режиме ЧП в регионе

Белгородская облдума назвала информацию о режиме ЧП в регионе топорно сделанным фейком

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобили противопожарной службы МЧС РФ на месте тушения пожара на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
Автомобили противопожарной службы МЧС РФ на месте тушения пожара на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Автомобили противопожарной службы МЧС РФ на месте тушения пожара на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
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БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Белгородская областная дума назвала "топорно сделанным фейком" информацию о введении в регионе чрезвычайного положения, появившуюся в соцсетях.
"В соцсетях появился фейк о якобы введении в Белгородской области чрезвычайного положения. Сфабрикованное постановление облдумы распространяется за подписью председателя заксобрания Ольги Павловой… Это абсолютный фейк, к тому же – топорно сделанный", - говорится в сообщении облдумы.
Отмечается, что подобных документов в думе не готовилось, и спикер Ольга Павлова их не подписывала. Поясняется также, что законодательный орган региона не имеет полномочий издавать такие документы, чрезвычайное положение на всей территории РФ или в ее отдельных местностях вводится указом президента.
Заксобрание также призывает граждан ориентироваться исключительно на информацию официальных источников и не поддаваться на провокации сомнительных информресурсов.
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Ранним утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Под обстрел попал и промпарк "Северный". В частности, сотрудница расположенной на территории промпарка типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

Пожар на нефтебазе в Белгородской области
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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