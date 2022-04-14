17:52 14.04.2022 (обновлено: 18:02 14.04.2022)
Уголовное дело возбудили после обстрела погранпункта в Курской области
СК возбудил уголовное дело после обстрела пограничного пункта в Курской области
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено по факту обстрела пограничного пункта в Курской области, сообщило СУСК РФ по региону.
В среду администрация граничащего с Украиной Кореневского района заявила об обстреле из огнестрельного оружия пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка. Как рассказал губернатор области Роман Старовойт, инцидент произошел около 14 часов. По его словам, со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием был обстрелян пограничный наряд. В результате инцидента никто не пострадал.
"Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
Как уточняет следствие, произошел обстрел места пересечения границы, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения.
"В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц", - информирует следствие.