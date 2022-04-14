https://ria.ru/20220414/delo-1783585487.html

Уголовное дело возбудили после обстрела погранпункта в Курской области

Уголовное дело возбудили после обстрела погранпункта в Курской области - РИА Новости, 14.04.2022

Уголовное дело возбудили после обстрела погранпункта в Курской области

Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено по факту обстрела пограничного пункта в Курской области, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:52

2022-04-14T17:52

2022-04-14T18:02

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

роман старовойт

курская область

украина

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено по факту обстрела пограничного пункта в Курской области, сообщило СУСК РФ по региону.В среду администрация граничащего с Украиной Кореневского района заявила об обстреле из огнестрельного оружия пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка. Как рассказал губернатор области Роман Старовойт, инцидент произошел около 14 часов. По его словам, со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием был обстрелян пограничный наряд. В результате инцидента никто не пострадал."Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.Как уточняет следствие, произошел обстрел места пересечения границы, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения."В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц", - информирует следствие.

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783511489.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, роман старовойт, курская область, украина, вооруженные силы украины