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Уголовное дело возбудили после обстрела погранпункта в Курской области - РИА Новости, 14.04.2022
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Уголовное дело возбудили после обстрела погранпункта в Курской области
Уголовное дело возбудили после обстрела погранпункта в Курской области - РИА Новости, 14.04.2022
Уголовное дело возбудили после обстрела погранпункта в Курской области
Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено по факту обстрела пограничного пункта в Курской области, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:52
2022-04-14T18:02
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
роман старовойт
курская область
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено по факту обстрела пограничного пункта в Курской области, сообщило СУСК РФ по региону.В среду администрация граничащего с Украиной Кореневского района заявила об обстреле из огнестрельного оружия пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка. Как рассказал губернатор области Роман Старовойт, инцидент произошел около 14 часов. По его словам, со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием был обстрелян пограничный наряд. В результате инцидента никто не пострадал."Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.Как уточняет следствие, произошел обстрел места пересечения границы, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения."В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц", - информирует следствие.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, роман старовойт, курская область, украина, вооруженные силы украины
17:52 14.04.2022 (обновлено: 18:02 14.04.2022)
 
Уголовное дело возбудили после обстрела погранпункта в Курской области

СК возбудил уголовное дело после обстрела пограничного пункта в Курской области

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено по факту обстрела пограничного пункта в Курской области, сообщило СУСК РФ по региону.
В среду администрация граничащего с Украиной Кореневского района заявила об обстреле из огнестрельного оружия пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка. Как рассказал губернатор области Роман Старовойт, инцидент произошел около 14 часов. По его словам, со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием был обстрелян пограничный наряд. В результате инцидента никто не пострадал.
"Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
Как уточняет следствие, произошел обстрел места пересечения границы, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения.
"В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц", - информирует следствие.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРоман СтаровойтКурская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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