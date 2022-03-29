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Украинские войска обстреляли погранпункт в Курской области - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/obstrel-1780665099.html
Украинские войска обстреляли погранпункт в Курской области
Украинские войска обстреляли погранпункт в Курской области - РИА Новости, 29.03.2022
Украинские войска обстреляли погранпункт в Курской области
Пропускной пункт в поселке Теткино Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:52
2022-03-29T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
курская область
россия
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Пропускной пункт в поселке Теткино Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Сегодня, 29 марта, со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений", — сказал он.По словам губернатора, огонь велся из огнестрельного оружия и гранатометов. Он призвал не поддаваться панике и заверил, что ситуация под контролем.Пункт пропуска Теткино уже обстреливали со стороны Украины утром 24 февраля. Тогда тоже никто не пострадал, а российские пограничники подавили огневую точку. Кроме того, на прошлой неделе украинский снаряд разорвался в селе Журавлевка Белгородской области, в двух километрах от границы с Украиной. В конце февраля со стороны Украины обстреливали село Нехотеевка в Белгородской области и Рюмшино в Джанкойском районе Крыма.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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украина, в мире, курская область, россия, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
13:52 29.03.2022 (обновлено: 15:43 29.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли погранпункт в Курской области

Губернатор Старовойт: украинские силовики обстреляли погранпункт в Курской области

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Пропускной пункт в поселке Теткино Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня, 29 марта, со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений", — сказал он.
По словам губернатора, огонь велся из огнестрельного оружия и гранатометов. Он призвал не поддаваться панике и заверил, что ситуация под контролем.
Пункт пропуска Теткино уже обстреливали со стороны Украины утром 24 февраля. Тогда тоже никто не пострадал, а российские пограничники подавили огневую точку. Кроме того, на прошлой неделе украинский снаряд разорвался в селе Журавлевка Белгородской области, в двух километрах от границы с Украиной. В конце февраля со стороны Украины обстреливали село Нехотеевка в Белгородской области и Рюмшино в Джанкойском районе Крыма.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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