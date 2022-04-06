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В Курской области обстреляли позиции российских пограничников - РИА Новости, 06.04.2022
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https://ria.ru/20220406/obstrely-1782013815.html
В Курской области обстреляли позиции российских пограничников
В Курской области обстреляли позиции российских пограничников - РИА Новости, 06.04.2022
В Курской области обстреляли позиции российских пограничников
Позиции пограничников в Курской области накануне днем обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:21
2022-04-06T12:58
россия
курская область
обострение ситуации в днр и лнр
суджанский район
украина
роман старовойт
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РЯЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Позиции пограничников в Курской области накануне днем обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.В сообщении подчеркивается, что ночь прошла без происшествий.Старовойт добавил, что власти региона круглосуточно находятся на связи с погрануправлением ФСБ по Курской области и Министерством обороны и координируют все действия."Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие", — заключил губернатор.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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россия, курская область, суджанский район, украина, роман старовойт
09:21 06.04.2022 (обновлено: 12:58 06.04.2022)
 
В Курской области обстреляли позиции российских пограничников

Глава Курской области Старовойт: в Суджанском обстреляли позиции российских пограничников

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие
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РЯЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Позиции пограничников в Курской области накануне днем обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Была произведена попытка обстрела погранперехода Суджа со стороны Украины, но, к счастью, снаряды не достигли территории Российской Федерации. Жертв и разрушений нет. Группа украинских боевиков, которая производила обстрел, была выявлена и уничтожена нашими Вооруженными силами", — сказал глава области в видеообращении.

В сообщении подчеркивается, что ночь прошла без происшествий.
Старовойт добавил, что власти региона круглосуточно находятся на связи с погрануправлением ФСБ по Курской области и Министерством обороны и координируют все действия.
"Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие", — заключил губернатор.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияКурская областьСуджанский районУкраинаРоман Старовойт
 
 
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