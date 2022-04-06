09:21 06.04.2022 (обновлено: 12:58 06.04.2022)
В Курской области обстреляли позиции российских пограничников
Глава Курской области Старовойт: в Суджанском обстреляли позиции российских пограничников
Российские военнослужащие
РЯЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Позиции пограничников в Курской области накануне днем обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Была произведена попытка обстрела погранперехода Суджа со стороны Украины, но, к счастью, снаряды не достигли территории Российской Федерации. Жертв и разрушений нет. Группа украинских боевиков, которая производила обстрел, была выявлена и уничтожена нашими Вооруженными силами", — сказал глава области в видеообращении.
В сообщении подчеркивается, что ночь прошла без происшествий.
Старовойт добавил, что власти региона круглосуточно находятся на связи с погрануправлением ФСБ по Курской области и Министерством обороны и координируют все действия.
"Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие", — заключил губернатор.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.