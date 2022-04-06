https://ria.ru/20220406/obstrely-1782013815.html

В Курской области обстреляли позиции российских пограничников

В Курской области обстреляли позиции российских пограничников - РИА Новости, 06.04.2022

В Курской области обстреляли позиции российских пограничников

Позиции пограничников в Курской области накануне днем обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:21

2022-04-06T09:21

2022-04-06T12:58

россия

курская область

обострение ситуации в днр и лнр

суджанский район

украина

роман старовойт

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РЯЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Позиции пограничников в Курской области накануне днем обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.В сообщении подчеркивается, что ночь прошла без происшествий.Старовойт добавил, что власти региона круглосуточно находятся на связи с погрануправлением ФСБ по Курской области и Министерством обороны и координируют все действия."Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие", — заключил губернатор.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220403/vzryv-1781541282.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, курская область, суджанский район, украина, роман старовойт