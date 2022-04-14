16:06 14.04.2022 (обновлено: 17:11 14.04.2022)
ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Сподарюшино с Украины
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Село Сподарюшино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет", — уточнил он.
Жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали.
Жителей Сподарюшино и Безымено временно вывезли в другие места. По словам Гладкова, их сейчас охраняют добровольцы-дружинники и казаки.
Сегодня также сообщалось об обстреле поселка Климово в Брянской области. Травмы получили семь человек, их госпитализировали. Кроме того, накануне был атакован КПП "Новые Юрковичи", где, как утверждается, в тот момент находились более 30 украинских беженцев.
С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.