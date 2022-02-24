https://ria.ru/20220224/ukraina-1774776447.html

Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной

Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной - РИА Новости, 24.02.2022

Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной

На границе Брянской области с Украиной была стрельба, но никто не пострадал, строения не разрушены, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:53

2022-02-24T14:53

2022-02-24T15:00

обострение ситуации в днр и лнр

брянская область

украина

александр богомаз

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На границе Брянской области с Украиной была стрельба, но никто не пострадал, строения не разрушены, сообщил губернатор Александр Богомаз."У нас стрельба была на границе, но никто не пострадал, не ранен. Дома и строения не разрушены", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".Сейчас, по его словам, ситуация в регионе спокойная. "Полностью работают все предприятия, работает общественный транспорт. Очередей на заправках, в торговых сетях нет", - отметил глава региона.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/dnr-1774771598.html

брянская область

украина

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Станислав Ванд

брянская область, украина, александр богомаз