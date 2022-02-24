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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной
Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной - РИА Новости, 24.02.2022
Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной
На границе Брянской области с Украиной была стрельба, но никто не пострадал, строения не разрушены, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:53
2022-02-24T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
брянская область
украина
александр богомаз
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На границе Брянской области с Украиной была стрельба, но никто не пострадал, строения не разрушены, сообщил губернатор Александр Богомаз."У нас стрельба была на границе, но никто не пострадал, не ранен. Дома и строения не разрушены", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".Сейчас, по его словам, ситуация в регионе спокойная. "Полностью работают все предприятия, работает общественный транспорт. Очередей на заправках, в торговых сетях нет", - отметил глава региона.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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брянская область, украина, александр богомаз
14:53 24.02.2022 (обновлено: 15:00 24.02.2022)
 
Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной

Губернатор Брянской области Богомаз рассказал о стрельбе на границе с Украиной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Брянской области Александр Богомаз у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Губернатор Брянской области Александр Богомаз у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На границе Брянской области с Украиной была стрельба, но никто не пострадал, строения не разрушены, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"У нас стрельба была на границе, но никто не пострадал, не ранен. Дома и строения не разрушены", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
Сейчас, по его словам, ситуация в регионе спокойная. "Полностью работают все предприятия, работает общественный транспорт. Очередей на заправках, в торговых сетях нет", - отметил глава региона.
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Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБрянская областьУкраинаАлександр Богомаз
 
 
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