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Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной
Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной - РИА Новости, 24.02.2022
Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной
На границе Брянской области с Украиной была стрельба, но никто не пострадал, строения не разрушены, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:53
2022-02-24T14:53
2022-02-24T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
брянская область
украина
александр богомаз
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На границе Брянской области с Украиной была стрельба, но никто не пострадал, строения не разрушены, сообщил губернатор Александр Богомаз."У нас стрельба была на границе, но никто не пострадал, не ранен. Дома и строения не разрушены", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".Сейчас, по его словам, ситуация в регионе спокойная. "Полностью работают все предприятия, работает общественный транспорт. Очередей на заправках, в торговых сетях нет", - отметил глава региона.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, украина, александр богомаз
14:53 24.02.2022 (обновлено: 15:00 24.02.2022)
Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной
Губернатор Брянской области Богомаз рассказал о стрельбе на границе с Украиной