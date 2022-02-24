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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774859349.html
СК возбудил дело из-за обстрела Белгородской области со стороны Украины
СК возбудил дело из-за обстрела Белгородской области со стороны Украины - РИА Новости, 24.02.2022
СК возбудил дело из-за обстрела Белгородской области со стороны Украины
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгородской области украинскими военными, в результате которого пострадали два россиянина РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:56
2022-02-24T19:19
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
белгородская область
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгородской области украинскими военными, в результате которого пострадали два россиянина и один ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным следствия, 24 февраля в течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим россиянам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль."По указанным фактам возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве. СК устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к нему.
https://ria.ru/20220224/granitsa-1774707127.html
россия
белгородская область
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Кирилл Волков
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, белгородская область
18:56 24.02.2022 (обновлено: 19:19 24.02.2022)
 
СК возбудил дело из-за обстрела Белгородской области со стороны Украины

СК возбудил дело из-за обстрела Белгородской области со стороны украинских войск

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудники следственного комитета на месте попадания снаряда в жилой дом на улице Дальняя Садовая в Белгороде
Сотрудники следственного комитета на месте попадания снаряда в жилой дом на улице Дальняя Садовая в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудники следственного комитета на месте попадания снаряда в жилой дом на улице Дальняя Садовая в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгородской области украинскими военными, в результате которого пострадали два россиянина и один ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, 24 февраля в течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим россиянам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.
"По указанным фактам возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве. СК устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к нему.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 11:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияБелгородская область
 
 
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