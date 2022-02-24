https://ria.ru/20220224/obstrel-1774859349.html

СК возбудил дело из-за обстрела Белгородской области со стороны Украины

СК возбудил дело из-за обстрела Белгородской области со стороны Украины - РИА Новости, 24.02.2022

СК возбудил дело из-за обстрела Белгородской области со стороны Украины

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгородской области украинскими военными, в результате которого пострадали два россиянина РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:56

2022-02-24T18:56

2022-02-24T19:19

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

белгородская область

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгородской области украинскими военными, в результате которого пострадали два россиянина и один ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным следствия, 24 февраля в течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим россиянам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль."По указанным фактам возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве. СК устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к нему.

https://ria.ru/20220224/granitsa-1774707127.html

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, белгородская область