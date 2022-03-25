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Военный священник погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области

Военный священник погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области - РИА Новости, 25.03.2022

Военный священник погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области

Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области, заявил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:24

2022-03-25T14:24

2022-03-25T15:03

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий (Загребельный)."С великой скорбью в сердце воспринял новость о гибели при исполнении своего пастырского долга военного священника, протоиерея Олега Артемова, во время обстрела села Журавлевка Белгородской области. Являясь священником военного благочиния, помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими, гражданским персоналом и членами их семей, а также клириком Суворовского храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Новая Ладога, он добросовестно и самоотверженно осуществлял свое служение", - говорится в его соболезновании митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию (Судакову), опубликованном на сайте отдела.Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной. Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе разорвался снаряд.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/belgorod-1779831786.html

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Екатерина Зайцева

белгородская область, украина, вячеслав гладков, россия, новая ладога, в мире, религия