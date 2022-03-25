Рейтинг@Mail.ru
Военный священник погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/svyaschennik-1780068204.html
Военный священник погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области
Военный священник погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области - РИА Новости, 25.03.2022
Военный священник погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области
Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:24
2022-03-25T15:03
белгородская область
украина
вячеслав гладков
россия
новая ладога
в мире
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780073749_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7da7d861b31ae54c5e5bfe24c1c88b6.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий (Загребельный)."С великой скорбью в сердце воспринял новость о гибели при исполнении своего пастырского долга военного священника, протоиерея Олега Артемова, во время обстрела села Журавлевка Белгородской области. Являясь священником военного благочиния, помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими, гражданским персоналом и членами их семей, а также клириком Суворовского храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Новая Ладога, он добросовестно и самоотверженно осуществлял свое служение", - говорится в его соболезновании митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию (Судакову), опубликованном на сайте отдела.Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной. Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе разорвался снаряд.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/belgorod-1779831786.html
белгородская область
украина
россия
новая ладога
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780073749_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_e8be9594dfaa7a3dd258ef2818e0a675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, вячеслав гладков, россия, новая ладога, в мире, религия
14:24 25.03.2022 (обновлено: 15:03 25.03.2022)
 
Военный священник погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области

Священник военного благочиния погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области

© Фото : Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви Протоиерей Олег Артемов
Протоиерей Олег Артемов - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви
Протоиерей Олег Артемов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле села Журавлевка в Белгородской области, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий (Загребельный).
"С великой скорбью в сердце воспринял новость о гибели при исполнении своего пастырского долга военного священника, протоиерея Олега Артемова, во время обстрела села Журавлевка Белгородской области. Являясь священником военного благочиния, помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими, гражданским персоналом и членами их семей, а также клириком Суворовского храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Новая Ладога, он добросовестно и самоотверженно осуществлял свое служение", - говорится в его соболезновании митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию (Судакову), опубликованном на сайте отдела.
Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной. Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе разорвался снаряд.
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 12:38В России
Под Белгородом показали разрушения от разрыва украинского снаряда
 
Белгородская областьУкраинаВячеслав ГладковРоссияНовая ЛадогаВ миреРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала