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Пожары на нефтегазовых предприятиях в России в 2019-2022 годах

Пожары на нефтегазовых предприятиях в России в 2019-2022 годах - РИА Новости, 22.03.2022

Пожары на нефтегазовых предприятиях в России в 2019-2022 годах

на нефтебазе "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области загорелись семь бензовозов. В каждом из них находится около 30 кубических метров нефтепродуктов. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:10

2022-03-22T13:10

2022-03-22T13:10

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202222 марта на нефтебазе "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области загорелись семь бензовозов. В каждом из них находится около 30 кубических метров нефтепродуктов. Возгорание произошло при наливе бензовоза, жертв и пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано на 500 квадратных метрах. Никто не пострадал. Угрозы близлежащим зданиям и строениям не было.10 марта в Ярославле на территории, прилегающей к ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, загорелся бензовоз. Пожар был ликвидирован. Эвакуация не потребовалась. В результате ЧП никто не пострадал. 1 марта в Рязани на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании на площади 100 квадратных метров загорелась установка. При пожаре пострадали два человека, они были госпитализированы. Производственный процесс на заводе не прекращался. 1 февраля на нефтяном месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошел выброс газа с последующим возгоранием на нефтяном месторождении. Пострадали четыре человека. 4 января в Тюмени на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе произошло горение одной из секций установки глубокой переработки мазута. Погибших и пострадавших не было. Пожар был локализован, эвакуация не проводилась. https://ria.ru/20220104/zavod-1766528138.html2021В ночь на 5 августа в 23 километрах от Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка". Спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших не было. 8 октября на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) на вводимой в эксплуатацию установке по переработке газа произошел взрыв с последующим пожаром высотой 76 метров. Как отмечали в пресс-службе предприятия, сработала автоматическая система пожаротушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам не было. 27 августа на открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода загорелась сера. Объект принадлежит компании "Газпром добыча Оренбург".Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 60 единиц техники. Погибших и пострадавших не было.27 мая в Алексеевском районе Самарской области произошел пожар на территории Первомайского месторождения, которое принадлежит ООО "Регион-Нефть". Загорелся резервуар с нефтешламом объемом 300 кубических метров. Возгорание удалось потушить. 6 марта в Тутаевском районе Ярославской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева. Загорелись две емкости с горючим объемом 600 кубических метров. При пожаре никто не пострадал. 5 февраля на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Высота факельного горения достигала 10 метров. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работали 24 человека и семь единиц техники. 25 января в Уфе (Башкирия) произошел крупный пожар на установке по переработке газа на нефтехимическом заводе "Уфаоргсинтез". Одна емкость с нефтепродуктами была полностью разрушена, вторая получила сильные повреждения. В результате ЧП один человек погиб, один был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 202022 декабря в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Никто не пострадал. 7 июля под Сызранью (Самарская область) произошло возгорание на установке гидроочистки дизельного топлива Сызранского нефтеперерабатывающего завода "Роснефти". Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал. 12 июня в Нижневартовске в ХМАО на нефтеперерабатывающем предприятии произошло возгорание на выведенном из эксплуатации резервуаре, который находился на плановом ремонте. Загорелись незначительные остатки нефтепродуктов. В результате пострадали двое сотрудников, находившихся рядом с объектом. 24 апреля в Перми на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" при подготовке емкости некондиции к проведению ремонтных работ на одной из установок произошло возгорание. Никто не пострадал. 9 января в городе Ухте Республики Коми загорелась установка нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Площадь, охваченная огнем, составила тысячу квадратных метров, пожару был присвоен третий номер сложности. В результате ЧП пострадал один человек. 20194 декабря в Омске на нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" произошло возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости с бутиленом. Пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал. 4 декабря на территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана произошел пожар. В результате ЧП загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров. Пострадали два человека. 25 сентября в Киришском районе Ленинградской области на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" загорелась установка по переработке дизельной фракции. Высота горения факела в ООО "Кинеф" достигала 10 метров. Угрозы соседним сооружениям и пострадавших не было. 23 сентября в Киришском районе Ленинградской области на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" произошел пожар блока технологических печей. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Угрозы соседним сооружениям и пострадавших не было. 14 апреля возник пожар на одной из установок нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. В результате ЧП никто не пострадал. 11 марта в Хабаровском крае возник пожар на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит "Роснефти"). Возгорание на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на территории Комсомольского НПЗ было оперативно ликвидировано. 10 марта в Самарской области на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадал один работник. 18 января на Ангарском нефтехимическом комбинате (АНХК) в Иркутской области произошел пожар в результате разгерметизации одного из вспомогательных трубопроводов. Площадь возгорания составляла 10 квадратных метров. Пострадавших не было. 13 января в городе Новопавловск Ставропольского края произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Шигл". Загорелись емкости объемом 300 кубических метров с остатками нефтепродуктов. В результате ЧП пострадали трое рабочих. Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. 13 января на производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода загорелись силовые кабели на электрообессоливающей установке, затем огонь перешел на насосную установку. Пожар, площадь которого составляла 100 квадратных метрах, был ликвидирован. Никто не пострадал. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пожары, россия