https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

Путешествия в новой реальности: в каких странах ждут российских туристов

Путешествия в новой реальности: в каких странах ждут российских туристов - РИА Новости, 05.03.2022

Путешествия в новой реальности: в каких странах ждут российских туристов

Европейские государства, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Но доступные направления остались. Многие страны ЕС продолжают... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:00

2022-03-05T08:00

2022-03-05T12:20

туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

boeing 777

airbus a330

туризм

туристы

отдых

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Ольга Кабанова. Европейские государства, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Но доступные направления остались. Многие страны ЕС продолжают выдавать визы, добраться до них можно с пересадкой. О том, какие есть варианты поездок за рубеж и как быть с планами на лето, — в материале РИА Новости.Если очень хочется, то можноНесмотря на закрытие неба, некоторые европейские страны не спешат приостанавливать выдачу виз россиянам. Среди них Эстония, Греция, Хорватия, Великобритания, а также Словения (потребуется действительный авиабилет) и Венгрия (необходима бронь на проживание).С 1 марта начала прием документов на туристические визы Италия, куда теперь можно въехать с ПЦР-тестом.Например, с пересадкой в Стамбуле. Тем более что в связи с возросшим спросом на направление авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines начали использовать лайнеры большей вместимости. Из Москвы теперь летают Boeing 777-300ER, из Санкт-Петербурга — Airbus A330 и Boeing 777, рассчитанные на 300-400 пассажиров. Стоимость билетов на рейсы в марте стартует от 18 тысяч рублей в одну сторону.Еще один вариант — транзит через Сербию. Авиакомпания Air Serbia — единственный европейский перевозчик, на которого не распространились ответные санкции России о закрытии своего неба.Сейчас компания выполняет восемь еженедельных рейсов между Белградом и Москвой (в ближайшее время количество могут увеличить до 15) и один — в Петербург (цена за билет — около 30 тысяч рублей). А летом начнет летать в Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.Тем не менее Ростуризм не рекомендует ездить в страны, которые ввели санкции. Среди безопасных зарубежных направлений ведомство называет Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Вьетнам.Дополнительно о готовности принимать наших путешественников также отдельно заявляли Венесуэла и Таиланд.Проснулись в новом миреРоссийские туристы за границей оказались в непростой ситуации. Многие до сих пор не могут вернуться на родину, а перевозчики вынуждены разрабатывать новые маршруты через доступные территории. До 8 марта приостановлена работа аэропортов юга нашего государства.На этом фоне начались аннуляции туров, причем не только по закрытым направлениям. По словам представителей отрасли, многие россияне отказываются не от конкретных стран и городов, а в целом от путешествий.Упали продажи путевок, причем не только на март и апрель, но и на высокий сезон — лето. По данным АТОР, объемы бронирований туров за последнюю неделю февраля сократились в три с половиной раза по загранице и в два — по России.Два крупнейших игрока на рынке — Pegas Touristik, а вслед за ним и Coral Travel — объявили о приостановке ряда групповых туров за рубеж.Россиян ждутПо словам туроператоров, стран, которые открыты, достаточно. В топе продаж сейчас — Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская поясняет: "Сейчас также можно без проблем попасть в Таиланд, на Мальдивы, Шри-Ланку, в страны СНГ".Кроме того, прямые рейсы, в том числе из российских регионов, есть в Марокко, Оман, Бахрейн, Катар, на Сейшелы, Маврикий, во Вьетнам, добавляют в "Интуристе". Покупают туры и в Карибские страны.В Венесуэлу из Москвы напрямую летают национальные перевозчики, а в Мексику можно добраться на стыковочных рейсах через Турцию.Тем не менее Ростуризм попросил агентства приостановить продажи путевок в страны Карибского бассейна, а уже забронировавшим их — обратиться для подбора альтернативного направления. В ведомстве предупреждают: из-за ограничений воздушного пространства путь осложняется.Кто упрощает условияИ все же большинство стран заинтересованы в российских туристах, поэтому упрощают правила въезда.В Таиланде теперь не нужен второй ПЦР-тест по прибытии для международных путешественников (раньше его сдавали даже полностью привитые).Для поездки на Шри-Ланку россиянам достаточно предъявить сертификат об иммунизации любым отечественным препаратом (до 1 марта требовали еще и ПЦР).Турция отменила масочный режим на улице и в помещениях, а ОАЭ — карантин для невакцинированных в Абу-Даби и ПЦР для полностью привитых в Дубае.Также ограничения смягчили Оман, Мальдивы (привитым туристам — признан только "Спутник V" — больше не нужно сдавать ПЦР перед вылетом) и Марокко (страна отменила обязательный экспресс-тест по прибытии).Куда бы вы ни собрались, эксперты рекомендуют перед вылетом зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" (на случай, если во время отпуска возникнут проблемы). А также оформить карты банков, не попавших под санкции. За рубежом не работают Visa и Mastercard от ВТБ, "Открытия", Промсвязьбанка, "России", Новикомбанка, ВЭБ.РФ и Совкомбанка. Обязательно взять наличные, но без декларации теперь можно вывезти не больше десяти тысяч долларов.Что будет с ценамиЧто касается цен на поездки за границу, то прогнозы пока не самые благоприятные. По данным АТОР, стоимость авиабилетов по зарубежным направлениям будет меняться ежедневно, а не раз в неделю, как раньше. Причина — резкое изменение курса валют по отношению к рублю.Например, если еще в середине февраля проездной документ на прямой рейс в Стамбул из Москвы покупали за шесть-семь тысяч рублей, то уже к началу марта стоимость возросла до 20 тысяч, а в некоторых авиакомпаниях доходит и до ста тысяч.Падение рубля скажется и на турах: они могут стать ощутимо дороже, поясняют в "Интуристе"."Цены на путевки по выездным направлениям формируются в долларах США и в евро с оплатой в рублях по курсу на день оплаты, — уточняют в пресс-службе. — Соответственно, прайс меняется ежедневно".На сегодня стоимость недельного тура с вылетом в марте на двоих в Турцию у "Русского экспресса" начинается от 66 тысяч рублей, в Египет — от 113 тысяч, в ОАЭ — от 97, на Шри-Ланку — от 135. А вот на мальдивские каникулы придется раскошелиться: семидневная поездка — минимум 289 тысяч рублей.У "Интуриста" путевки есть только на апрель. Турция — от 62 тысяч рублей, Шри-Ланка — от 94, Мальдивы — от 235, по Египту из-за отмены рейсов точных данных пока нет. "Курс растет каждый день, сложно говорить об актуальных ценах", — комментируют в компании.Не готовы пока озвучивать прайс и в Tez Tour. "Мы берем небольшую паузу до следующей недели. Сейчас очень быстро все меняется", — поясняют в пресс-службе.А в ANEX Tour сообщили о подорожании всех зарубежных направлений на 20 процентов. С турами по России все проще. По словам экспертов, стоимость билетов по внутренним направлениям вырастет, но незначительно. А вот сами путевки могут стать даже дешевле."Спрос сейчас ощутимо упал, — говорит генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. — Поднимать цены в таких условиях не будут. Возможно, позже интерес снова станет ажиотажным, тогда компании подумают о повышении. Сейчас мы, наоборот, говорим с отельерами о том, что стоимость надо снижать, потому что бронирований нет".Он советует туристам подождать: может быть, через какое-то время удастся купить путевку дешевле.Едем по РоссииПричины падения продаж туров, по словам Сергея Ромашкина, объяснимы. "Россияне спасают свои деньги, они не уверены, что позволят себе отдохнуть этим летом, потому что экономика получила сильнейший удар", — поясняет он.И все же некоторые путешественники продолжают строить планы. Так, у "Интуриста" отечественные курорты — в топе популярности."Высокий спрос на отдых в России с заездами на весну и лето в Сочи, Крым, Анапу, на курорты Кавказских Минеральных Вод, а также в дружественную Абхазию, — рассказывают в пресс-службе. — Многие бронируют туры заранее, так как опасаются, что скоро начнется дефицит хороших отелей".Мотивируют россиян и послабления или полные отмены антиковидных ограничений в регионах. На Кубани, например, с 4 марта больше не нужны QR-коды для посещения общественных мест и заселения в отели.Отказались (полностью или частично) от такого контроля и в других популярных у отдыхающих регионах — в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области.Однако Сергей Ромашкин советует пока не торопиться, так как "туризм — спутник спокойной и благополучной обстановки".

https://ria.ru/20220301/turisty-1775650537.html

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

республика крым

абхазия

краснодарский край

чехия

египет

турция

оаэ

мальдивы

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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