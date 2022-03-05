08:00 05.03.2022 (обновлено: 12:20 05.03.2022)
Путешествия в новой реальности: в каких странах ждут российских туристов
Эксперты рассказали о направлениях, доступных для туристов из России
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Ольга Кабанова. Европейские государства, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Но доступные направления остались. Многие страны ЕС продолжают выдавать визы, добраться до них можно с пересадкой. О том, какие есть варианты поездок за рубеж и как быть с планами на лето, — в материале РИА Новости.
Если очень хочется, то можно
С 1 марта начала прием документов на туристические визы Италия, куда теперь можно въехать с ПЦР-тестом.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве
Девушки у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве
"Теоретически в открытые для туризма государства Евросоюза можно попасть на стыковочных рейсах зарубежных авиакомпаний через третьи страны", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".
Например, с пересадкой в Стамбуле. Тем более что в связи с возросшим спросом на направление авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines начали использовать лайнеры большей вместимости. Из Москвы теперь летают Boeing 777-300ER, из Санкт-Петербурга — Airbus A330 и Boeing 777, рассчитанные на 300-400 пассажиров. Стоимость билетов на рейсы в марте стартует от 18 тысяч рублей в одну сторону.
© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в международном аэропорту имени Габдуллы Тукая в Казани
Самолет совершает посадку в международном аэропорту имени Габдуллы Тукая в Казани
Еще один вариант — транзит через Сербию. Авиакомпания Air Serbia — единственный европейский перевозчик, на которого не распространились ответные санкции России о закрытии своего неба.
Сейчас компания выполняет восемь еженедельных рейсов между Белградом и Москвой (в ближайшее время количество могут увеличить до 15) и один — в Петербург (цена за билет — около 30 тысяч рублей). А летом начнет летать в Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие нового сегмента пассажирского терминала в аэропорту Домодедово
Открытие нового сегмента пассажирского терминала в аэропорту Домодедово
Тем не менее Ростуризм не рекомендует ездить в страны, которые ввели санкции. Среди безопасных зарубежных направлений ведомство называет Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Вьетнам.
Проснулись в новом мире
Российские туристы за границей оказались в непростой ситуации. Многие до сих пор не могут вернуться на родину, а перевозчики вынуждены разрабатывать новые маршруты через доступные территории. До 8 марта приостановлена работа аэропортов юга нашего государства.
На этом фоне начались аннуляции туров, причем не только по закрытым направлениям. По словам представителей отрасли, многие россияне отказываются не от конкретных стран и городов, а в целом от путешествий.
"Это скорее те, кто боится лететь, и неважно куда. Опасаются не вернуться, не готовы отдыхать в напряженной обстановке или не хотят негатива от местных жителей и других туристов", — поясняют в одной из компаний.
Упали продажи путевок, причем не только на март и апрель, но и на высокий сезон — лето. По данным АТОР, объемы бронирований туров за последнюю неделю февраля сократились в три с половиной раза по загранице и в два — по России.
"Это почти соответствует уровню "дна" 2020-го, когда мир закрывался из-за ковидных страхов, а направления схлопывались одно за другим", — говорит эксперт из ассоциации.
Два крупнейших игрока на рынке — Pegas Touristik, а вслед за ним и Coral Travel — объявили о приостановке ряда групповых туров за рубеж.
Россиян ждут
По словам туроператоров, стран, которые открыты, достаточно. В топе продаж сейчас — Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская поясняет: "Сейчас также можно без проблем попасть в Таиланд, на Мальдивы, Шри-Ланку, в страны СНГ".
Кроме того, прямые рейсы, в том числе из российских регионов, есть в Марокко, Оман, Бахрейн, Катар, на Сейшелы, Маврикий, во Вьетнам, добавляют в "Интуристе". Покупают туры и в Карибские страны.
© ИнфографикаСтраны, в которые продают туристические туры
© Инфографика
Страны, в которые продают туристические туры
В Венесуэлу из Москвы напрямую летают национальные перевозчики, а в Мексику можно добраться на стыковочных рейсах через Турцию.
Тем не менее Ростуризм попросил агентства приостановить продажи путевок в страны Карибского бассейна, а уже забронировавшим их — обратиться для подбора альтернативного направления. В ведомстве предупреждают: из-за ограничений воздушного пространства путь осложняется.
Пассажиры в аэропорту
Кто упрощает условия
И все же большинство стран заинтересованы в российских туристах, поэтому упрощают правила въезда.
В Таиланде теперь не нужен второй ПЦР-тест по прибытии для международных путешественников (раньше его сдавали даже полностью привитые).
Для поездки на Шри-Ланку россиянам достаточно предъявить сертификат об иммунизации любым отечественным препаратом (до 1 марта требовали еще и ПЦР).
Куда бы вы ни собрались, эксперты рекомендуют перед вылетом зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" (на случай, если во время отпуска возникнут проблемы). А также оформить карты банков, не попавших под санкции. За рубежом не работают Visa и Mastercard от ВТБ, "Открытия", Промсвязьбанка, "России", Новикомбанка, ВЭБ.РФ и Совкомбанка. Обязательно взять наличные, но без декларации теперь можно вывезти не больше десяти тысяч долларов.
Что будет с ценами
Что касается цен на поездки за границу, то прогнозы пока не самые благоприятные. По данным АТОР, стоимость авиабилетов по зарубежным направлениям будет меняться ежедневно, а не раз в неделю, как раньше. Причина — резкое изменение курса валют по отношению к рублю.
Например, если еще в середине февраля проездной документ на прямой рейс в Стамбул из Москвы покупали за шесть-семь тысяч рублей, то уже к началу марта стоимость возросла до 20 тысяч, а в некоторых авиакомпаниях доходит и до ста тысяч.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПродажа авиабилетов в международном аэропорту Внуково
Продажа авиабилетов в международном аэропорту Внуково
Падение рубля скажется и на турах: они могут стать ощутимо дороже, поясняют в "Интуристе".
"Цены на путевки по выездным направлениям формируются в долларах США и в евро с оплатой в рублях по курсу на день оплаты, — уточняют в пресс-службе. — Соответственно, прайс меняется ежедневно".
На сегодня стоимость недельного тура с вылетом в марте на двоих в Турцию у "Русского экспресса" начинается от 66 тысяч рублей, в Египет — от 113 тысяч, в ОАЭ — от 97, на Шри-Ланку — от 135. А вот на мальдивские каникулы придется раскошелиться: семидневная поездка — минимум 289 тысяч рублей.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудница проверяет документы пассажира на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудница проверяет документы пассажира на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
У "Интуриста" путевки есть только на апрель. Турция — от 62 тысяч рублей, Шри-Ланка — от 94, Мальдивы — от 235, по Египту из-за отмены рейсов точных данных пока нет. "Курс растет каждый день, сложно говорить об актуальных ценах", — комментируют в компании.
Не готовы пока озвучивать прайс и в Tez Tour. "Мы берем небольшую паузу до следующей недели. Сейчас очень быстро все меняется", — поясняют в пресс-службе.
А в ANEX Tour сообщили о подорожании всех зарубежных направлений на 20 процентов.
С турами по России все проще. По словам экспертов, стоимость билетов по внутренним направлениям вырастет, но незначительно. А вот сами путевки могут стать даже дешевле.
Туристы отдыхают на пляже в Сочи
"Спрос сейчас ощутимо упал, — говорит генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. — Поднимать цены в таких условиях не будут. Возможно, позже интерес снова станет ажиотажным, тогда компании подумают о повышении. Сейчас мы, наоборот, говорим с отельерами о том, что стоимость надо снижать, потому что бронирований нет".
Он советует туристам подождать: может быть, через какое-то время удастся купить путевку дешевле.
Едем по России
Причины падения продаж туров, по словам Сергея Ромашкина, объяснимы. "Россияне спасают свои деньги, они не уверены, что позволят себе отдохнуть этим летом, потому что экономика получила сильнейший удар", — поясняет он.
И все же некоторые путешественники продолжают строить планы. Так, у "Интуриста" отечественные курорты — в топе популярности.
© РИА Новости / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкРаботники стоек регистрации пассажиров в международном аэропорту Звартноц, Ереван
Работники стоек регистрации пассажиров в международном аэропорту Звартноц, Ереван
"Высокий спрос на отдых в России с заездами на весну и лето в Сочи, Крым, Анапу, на курорты Кавказских Минеральных Вод, а также в дружественную Абхазию, — рассказывают в пресс-службе. — Многие бронируют туры заранее, так как опасаются, что скоро начнется дефицит хороших отелей".
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Отказались (полностью или частично) от такого контроля и в других популярных у отдыхающих регионах — в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области.
Однако Сергей Ромашкин советует пока не торопиться, так как "туризм — спутник спокойной и благополучной обстановки".