https://ria.ru/20220226/kaliningrad-1775269412.html

Рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту

Рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту - РИА Новости, 26.02.2022

Рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту

Авиарейсы в Калининград при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики продолжат выполняться по измененному маршруту, расписание изменится, сообщила... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:36

2022-02-26T16:36

2022-02-26T16:55

калининград

храброво (аэропорт)

санкции в отношении россии

прибалтика

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КАЛИНИНГРАД, 26 фев – РИА Новости. Авиарейсы в Калининград при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики продолжат выполняться по измененному маршруту, расписание изменится, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью компании "Аэропорт "Храброво" Наталья Грицун."При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов", - заявила Грицун.При этом калининградский аэропорт открыт и полностью готов к обслуживанию рейсов, добавили в его пресс-службе."Аэропорт открыт, мы полностью готовы к обслуживанию рейсов. Как будут изменяться маршруты, необходимо уточнять в Росавиации", - отметили в пресс-службе аэропорта.Литовский глава Минтранса ранее отмечал, что министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером. Калининградские власти сообщили, что воздушной блокады региона не будет. Из Калининграда можно будет улететь над нейтральными водами Балтики и Ленинградскую область.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

https://ria.ru/20220226/samolet-1775268066.html

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775263039.html

калининград

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининград, храброво (аэропорт), санкции в отношении россии, прибалтика