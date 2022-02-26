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Рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту
Рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту - РИА Новости, 26.02.2022
Рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту
Авиарейсы в Калининград при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики продолжат выполняться по измененному маршруту, расписание изменится, сообщила... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:36
2022-02-26T16:55
калининград
храброво (аэропорт)
санкции в отношении россии
прибалтика
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КАЛИНИНГРАД, 26 фев – РИА Новости. Авиарейсы в Калининград при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики продолжат выполняться по измененному маршруту, расписание изменится, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью компании "Аэропорт "Храброво" Наталья Грицун."При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов", - заявила Грицун.При этом калининградский аэропорт открыт и полностью готов к обслуживанию рейсов, добавили в его пресс-службе."Аэропорт открыт, мы полностью готовы к обслуживанию рейсов. Как будут изменяться маршруты, необходимо уточнять в Росавиации", - отметили в пресс-службе аэропорта.Литовский глава Минтранса ранее отмечал, что министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером. Калининградские власти сообщили, что воздушной блокады региона не будет. Из Калининграда можно будет улететь над нейтральными водами Балтики и Ленинградскую область.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
https://ria.ru/20220226/samolet-1775268066.html
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775263039.html
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калининград, храброво (аэропорт), санкции в отношении россии, прибалтика
16:36 26.02.2022 (обновлено: 16:55 26.02.2022)
 
Рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту

Аэропорт Храброво: рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота международного аэропорта Калининграда "Храброво"
Работа международного аэропорта Калининграда Храброво - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа международного аэропорта Калининграда "Храброво"
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КАЛИНИНГРАД, 26 фев – РИА Новости. Авиарейсы в Калининград при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики продолжат выполняться по измененному маршруту, расписание изменится, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью компании "Аэропорт "Храброво" Наталья Грицун.
"При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов", - заявила Грицун.
При этом калининградский аэропорт открыт и полностью готов к обслуживанию рейсов, добавили в его пресс-службе.
"Аэропорт открыт, мы полностью готовы к обслуживанию рейсов. Как будут изменяться маршруты, необходимо уточнять в Росавиации", - отметили в пресс-службе аэропорта.
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Литовский глава Минтранса ранее отмечал, что министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером. Калининградские власти сообщили, что воздушной блокады региона не будет. Из Калининграда можно будет улететь над нейтральными водами Балтики и Ленинградскую область.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
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Опубликовано: Влада Копылова
 
КалининградХраброво (аэропорт)Санкции в отношении РоссииПрибалтика
 
 
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