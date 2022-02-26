16:36 26.02.2022 (обновлено: 16:55 26.02.2022)
Рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту
Аэропорт Храброво: рейсы в Калининград будут выполняться по измененному маршруту
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота международного аэропорта Калининграда "Храброво"
Работа международного аэропорта Калининграда "Храброво"
КАЛИНИНГРАД, 26 фев – РИА Новости. Авиарейсы в Калининград при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики продолжат выполняться по измененному маршруту, расписание изменится, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью компании "Аэропорт "Храброво" Наталья Грицун.
"При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов", - заявила Грицун.
При этом калининградский аэропорт открыт и полностью готов к обслуживанию рейсов, добавили в его пресс-службе.
"Аэропорт открыт, мы полностью готовы к обслуживанию рейсов. Как будут изменяться маршруты, необходимо уточнять в Росавиации", - отметили в пресс-службе аэропорта.
Литовский глава Минтранса ранее отмечал, что министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером. Калининградские власти сообщили, что воздушной блокады региона не будет. Из Калининграда можно будет улететь над нейтральными водами Балтики и Ленинградскую область.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Опубликовано: Влада Копылова