https://ria.ru/20220301/shri-lanka-1775844915.html

Шри-Ланка упростила правила въезда для привитых туристов

Шри-Ланка упростила правила въезда для привитых туристов - РИА Новости, 01.03.2022

Шри-Ланка упростила правила въезда для привитых туристов

Власти Шри-Ланки отменили требование об обязательных ПЦР-тестах для полностью вакцинированных путешественников с 1 марта, сообщает Daily News. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:01

2022-03-01T18:01

2022-03-01T18:01

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шри-ланка

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Шри-Ланки отменили требование об обязательных ПЦР-тестах для полностью вакцинированных путешественников с 1 марта, сообщает Daily News.Теперь привитым любым отечественным препаратом россиянам при пересечении границы достаточно сертификата о прохождении полного курса иммунизации на английском языке (с момента получения второго компонента должно пройти не менее 14 дней). ПЦР или антиген-тест перед поездкой сдавать больше не нужно.Туристам младше 18 лет, чтобы считаться полностью привитыми, достаточно получить одну дозу вакцины за две недели до въезда. Также нововведение распространяется на переболевших в течение последних шести месяцев пассажиров, у которых есть хотя бы одна доза любого двухкомпонентного препарата против COVID-19. При себе нужно иметь справку, подтверждающую выздоровление.Все остальные прибывающие на Шри-Ланку путешественники в возрасте 12 лет и старше должны предъявить отрицательный ПЦР, сделанный не раньше 72 часов до посадки в самолет, или антиген-тест (самостоятельное взятие мазков запрещено), полученный в течение 48 часов. Все документы должны быть на английском языке.

https://ria.ru/20220301/tailand-1775770542.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, шри-ланка, сертификат о вакцинации, пцр-тест, коронавирус covid-19, туризм, туристы