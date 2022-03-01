https://ria.ru/20220301/shri-lanka-1775844915.html
Шри-Ланка упростила правила въезда для привитых туристов
Шри-Ланка упростила правила въезда для привитых туристов - РИА Новости, 01.03.2022
Шри-Ланка упростила правила въезда для привитых туристов
Власти Шри-Ланки отменили требование об обязательных ПЦР-тестах для полностью вакцинированных путешественников с 1 марта, сообщает Daily News. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:01
2022-03-01T18:01
2022-03-01T18:01
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Шри-Ланки отменили требование об обязательных ПЦР-тестах для полностью вакцинированных путешественников с 1 марта, сообщает Daily News.Теперь привитым любым отечественным препаратом россиянам при пересечении границы достаточно сертификата о прохождении полного курса иммунизации на английском языке (с момента получения второго компонента должно пройти не менее 14 дней). ПЦР или антиген-тест перед поездкой сдавать больше не нужно.Туристам младше 18 лет, чтобы считаться полностью привитыми, достаточно получить одну дозу вакцины за две недели до въезда. Также нововведение распространяется на переболевших в течение последних шести месяцев пассажиров, у которых есть хотя бы одна доза любого двухкомпонентного препарата против COVID-19. При себе нужно иметь справку, подтверждающую выздоровление.Все остальные прибывающие на Шри-Ланку путешественники в возрасте 12 лет и старше должны предъявить отрицательный ПЦР, сделанный не раньше 72 часов до посадки в самолет, или антиген-тест (самостоятельное взятие мазков запрещено), полученный в течение 48 часов. Все документы должны быть на английском языке.
https://ria.ru/20220301/tailand-1775770542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, шри-ланка, сертификат о вакцинации, пцр-тест, коронавирус covid-19, туризм, туристы
Шри-Ланка упростила правила въезда для привитых туристов
Вакцинированным туристам больше не нужен ПЦР-тест для поездок на Шри-Ланку
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Власти Шри-Ланки отменили требование об обязательных ПЦР-тестах для полностью вакцинированных путешественников с 1 марта, сообщает
Daily News.
Теперь привитым любым отечественным препаратом россиянам при пересечении границы достаточно сертификата о прохождении полного курса иммунизации на английском языке (с момента получения второго компонента должно пройти не менее 14 дней). ПЦР или антиген-тест перед поездкой сдавать больше не нужно.
Туристам младше 18 лет, чтобы считаться полностью привитыми, достаточно получить одну дозу вакцины за две недели до въезда.
Также нововведение распространяется на переболевших в течение последних шести месяцев пассажиров, у которых есть хотя бы одна доза любого двухкомпонентного препарата против COVID-19. При себе нужно иметь справку, подтверждающую выздоровление.
Все остальные прибывающие на Шри-Ланку путешественники в возрасте 12 лет и старше должны предъявить отрицательный ПЦР, сделанный не раньше 72 часов до посадки в самолет, или антиген-тест (самостоятельное взятие мазков запрещено), полученный в течение 48 часов. Все документы должны быть на английском языке.