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Турция смягчила ограничения по коронавирусу
Турция смягчила ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 02.03.2022
Турция смягчила ограничения по коронавирусу
Турция отменяет требование носить маски на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции и не будет требовать ПЦР-тест у лиц, не имеющих... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:20
2022-03-02T19:41
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
турция
коронавирус covid-19
новости - туризм
туристы
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турция отменяет требование носить маски на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции и не будет требовать ПЦР-тест у лиц, не имеющих симптомов коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа."Нам больше не нужно носить маски на открытом воздухе. Если вентиляция в закрытых помещениях достаточна и можно соблюдать социальную дистанцию, больше нет необходимости носить маску", - заявил Коджа на брифинге.По словам министра, "в случае двух случаев заболевания Covid-19 в школах практика "закрытия классов" больше не нужна"."Не будет запрашиваться тест у людей, у которых нет признаков заболевания. Мы не убираем маски из своей жизни, мы носим их с собой, чтобы надевать их, когда это необходимо. Они должны быть незаменимы, когда мы находимся с нашими пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями", - отметил министр здравоохранения.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776064019.html
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в мире, здоровье - общество, турция, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы
19:20 02.03.2022 (обновлено: 19:41 02.03.2022)
 
Турция смягчила ограничения по коронавирусу

Минздрав Турции смягчил ограничения относительно ношения масок и ПЦР-тестирования

© AP Photo / Burhan OzbiliciЛюди в защитных масках на улице Анкары, Турция
Люди в защитных масках на улице Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Люди в защитных масках на улице Анкары, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турция отменяет требование носить маски на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции и не будет требовать ПЦР-тест у лиц, не имеющих симптомов коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Нам больше не нужно носить маски на открытом воздухе. Если вентиляция в закрытых помещениях достаточна и можно соблюдать социальную дистанцию, больше нет необходимости носить маску", - заявил Коджа на брифинге.
По словам министра, "в случае двух случаев заболевания Covid-19 в школах практика "закрытия классов" больше не нужна".
"Не будет запрашиваться тест у людей, у которых нет признаков заболевания. Мы не убираем маски из своей жизни, мы носим их с собой, чтобы надевать их, когда это необходимо. Они должны быть незаменимы, когда мы находимся с нашими пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями", - отметил министр здравоохранения.
Ялта - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 17:51Туризм
Названы регионы России, в которых отменены ковидные ограничения
 
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