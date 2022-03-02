https://ria.ru/20220302/turtsiya-1776119933.html

Турция смягчила ограничения по коронавирусу

Турция смягчила ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 02.03.2022

Турция смягчила ограничения по коронавирусу

Турция отменяет требование носить маски на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции и не будет требовать ПЦР-тест у лиц, не имеющих... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:20

2022-03-02T19:20

2022-03-02T19:41

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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турция отменяет требование носить маски на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции и не будет требовать ПЦР-тест у лиц, не имеющих симптомов коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа."Нам больше не нужно носить маски на открытом воздухе. Если вентиляция в закрытых помещениях достаточна и можно соблюдать социальную дистанцию, больше нет необходимости носить маску", - заявил Коджа на брифинге.По словам министра, "в случае двух случаев заболевания Covid-19 в школах практика "закрытия классов" больше не нужна"."Не будет запрашиваться тест у людей, у которых нет признаков заболевания. Мы не убираем маски из своей жизни, мы носим их с собой, чтобы надевать их, когда это необходимо. Они должны быть незаменимы, когда мы находимся с нашими пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями", - отметил министр здравоохранения.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776064019.html

турция

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, здоровье - общество, турция, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы