https://ria.ru/20220301/airserbia-1775876896.html

Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию

Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию - РИА Новости, 01.03.2022

Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию

Авиакомпания Air Serbia стала единственным европейским перевозчиком, которому разрешено летать в российском воздушном пространстве, сообщает Cord Magazine. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:15

2022-03-01T17:15

2022-03-01T17:15

туризм

россия

краснодар

сербия

аэрофлот

nordwind airlines

airbus a330

евросоюз

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Авиакомпания Air Serbia стала единственным европейским перевозчиком, которому разрешено летать в российском воздушном пространстве, сообщает Cord Magazine."Air Serbia осталась единственным авиаперевозчиком, летающим в РФ, после того как большинство европейских стран закрыли небо для России, что привело к ответным мерам", — пишет издание.На данный момент компания выполняет восемь еженедельных рейсов между Белградом и Москвой. До четверга все билеты уже распроданы, уточняет Cord Magazine.Дело в том, что "Аэрофлот" и Nordwind Airlines, ранее перевозившие пассажиров из России в Сербию и обратно, были вынуждены приостановить полеты, так как их лайнеры больше не могут летать над территорией ЕС. Запрет вступил в силу вчера, 28 февраля.Чтобы предложить пассажирам больше мест, авиакомпания начала ставить на маршрут широкофюзеляжные самолеты Airbus A330-200. Они будут курсировать между столицами в определенные дни недели.Помимо Москвы, Air Serbia сейчас также выполняет один еженедельный рейс из Белграда в Санкт-Петербург, а в летний сезон летает в Краснодар и Ростов-на-Дону. С июня 2022 года компания планирует начать перелеты в Сочи.Однако, как уточняет издание, запуск рейсов в грядущем сезоне зависит от российских пассажиров, направляющихся в Западную Европу. Если все страны-члены Евросоюза перестанут выдавать шенгенские визы гражданам РФ, транзитные перелеты в Белград могут стать невостребованными.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/avia-1775664370.html

https://ria.ru/20220301/turisty-1775650537.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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