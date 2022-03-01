https://ria.ru/20220301/airserbia-1775876896.html
Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию
Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию - РИА Новости, 01.03.2022
Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию
Авиакомпания Air Serbia стала единственным европейским перевозчиком, которому разрешено летать в российском воздушном пространстве, сообщает Cord Magazine. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:15
2022-03-01T17:15
2022-03-01T17:15
туризм
россия
краснодар
сербия
аэрофлот
nordwind airlines
airbus a330
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_106:0:2613:1410_1920x0_80_0_0_e2e62e2fe451cafee34a0f97018b8bb3.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Авиакомпания Air Serbia стала единственным европейским перевозчиком, которому разрешено летать в российском воздушном пространстве, сообщает Cord Magazine."Air Serbia осталась единственным авиаперевозчиком, летающим в РФ, после того как большинство европейских стран закрыли небо для России, что привело к ответным мерам", — пишет издание.На данный момент компания выполняет восемь еженедельных рейсов между Белградом и Москвой. До четверга все билеты уже распроданы, уточняет Cord Magazine.Дело в том, что "Аэрофлот" и Nordwind Airlines, ранее перевозившие пассажиров из России в Сербию и обратно, были вынуждены приостановить полеты, так как их лайнеры больше не могут летать над территорией ЕС. Запрет вступил в силу вчера, 28 февраля.Чтобы предложить пассажирам больше мест, авиакомпания начала ставить на маршрут широкофюзеляжные самолеты Airbus A330-200. Они будут курсировать между столицами в определенные дни недели.Помимо Москвы, Air Serbia сейчас также выполняет один еженедельный рейс из Белграда в Санкт-Петербург, а в летний сезон летает в Краснодар и Ростов-на-Дону. С июня 2022 года компания планирует начать перелеты в Сочи.Однако, как уточняет издание, запуск рейсов в грядущем сезоне зависит от российских пассажиров, направляющихся в Западную Европу. Если все страны-члены Евросоюза перестанут выдавать шенгенские визы гражданам РФ, транзитные перелеты в Белград могут стать невостребованными.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/avia-1775664370.html
https://ria.ru/20220301/turisty-1775650537.html
россия
краснодар
сербия
сочи
москва
ростов-на-дону
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_420:0:2300:1410_1920x0_80_0_0_9fcb240c35575eed9d136009e50ffc2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, сербия, аэрофлот, nordwind airlines, airbus a330, евросоюз, сочи, москва, ростов-на-дону, санкт-петербург, новости - туризм, туризм, пассажиры
Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию
Air Serbia, которую не коснулись санкции, ставит на рейсы широкофюзеляжные самолеты
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Авиакомпания Air Serbia стала единственным европейским перевозчиком, которому разрешено летать в российском воздушном пространстве, сообщает
Cord Magazine.
"Air Serbia осталась единственным авиаперевозчиком, летающим в РФ, после того как большинство европейских стран закрыли небо для России, что привело к ответным мерам", — пишет издание.
На данный момент компания выполняет восемь еженедельных рейсов между Белградом и Москвой. До четверга все билеты уже распроданы, уточняет Cord Magazine.
Дело в том, что "Аэрофлот" и Nordwind Airlines, ранее перевозившие пассажиров из России в Сербию и обратно, были вынуждены приостановить полеты, так как их лайнеры больше не могут летать над территорией ЕС. Запрет вступил в силу вчера, 28 февраля.
Чтобы предложить пассажирам больше мест, авиакомпания начала ставить на маршрут широкофюзеляжные самолеты Airbus A330-200. Они будут курсировать между столицами в определенные дни недели.
Помимо Москвы, Air Serbia сейчас также выполняет один еженедельный рейс из Белграда в Санкт-Петербург, а в летний сезон летает в Краснодар и Ростов-на-Дону. С июня 2022 года компания планирует начать перелеты в Сочи.
Однако, как уточняет издание, запуск рейсов в грядущем сезоне зависит от российских пассажиров, направляющихся в Западную Европу. Если все страны-члены Евросоюза перестанут выдавать шенгенские визы гражданам РФ, транзитные перелеты в Белград могут стать невостребованными.