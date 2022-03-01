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Туризм
https://ria.ru/20220301/airserbia-1775876896.html
Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию
Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию - РИА Новости, 01.03.2022
Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию
Авиакомпания Air Serbia стала единственным европейским перевозчиком, которому разрешено летать в российском воздушном пространстве, сообщает Cord Magazine. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:15
2022-03-01T17:15
туризм
россия
краснодар
сербия
аэрофлот
nordwind airlines
airbus a330
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Авиакомпания Air Serbia стала единственным европейским перевозчиком, которому разрешено летать в российском воздушном пространстве, сообщает Cord Magazine."Air Serbia осталась единственным авиаперевозчиком, летающим в РФ, после того как большинство европейских стран закрыли небо для России, что привело к ответным мерам", — пишет издание.На данный момент компания выполняет восемь еженедельных рейсов между Белградом и Москвой. До четверга все билеты уже распроданы, уточняет Cord Magazine.Дело в том, что "Аэрофлот" и Nordwind Airlines, ранее перевозившие пассажиров из России в Сербию и обратно, были вынуждены приостановить полеты, так как их лайнеры больше не могут летать над территорией ЕС. Запрет вступил в силу вчера, 28 февраля.Чтобы предложить пассажирам больше мест, авиакомпания начала ставить на маршрут широкофюзеляжные самолеты Airbus A330-200. Они будут курсировать между столицами в определенные дни недели.Помимо Москвы, Air Serbia сейчас также выполняет один еженедельный рейс из Белграда в Санкт-Петербург, а в летний сезон летает в Краснодар и Ростов-на-Дону. С июня 2022 года компания планирует начать перелеты в Сочи.Однако, как уточняет издание, запуск рейсов в грядущем сезоне зависит от российских пассажиров, направляющихся в Западную Европу. Если все страны-члены Евросоюза перестанут выдавать шенгенские визы гражданам РФ, транзитные перелеты в Белград могут стать невостребованными.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/avia-1775664370.html
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россия, краснодар, сербия, аэрофлот, nordwind airlines, airbus a330, евросоюз, сочи, москва, ростов-на-дону, санкт-петербург, новости - туризм, туризм, пассажиры
17:15 01.03.2022
 
Air Serbia стала единственной европейской авиакомпанией, летающей в Россию

Air Serbia, которую не коснулись санкции, ставит на рейсы широкофюзеляжные самолеты

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкБорт самолета авиакомпании Air Serbia
Борт самолета авиакомпании Air Serbia - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александар Джорович
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Авиакомпания Air Serbia стала единственным европейским перевозчиком, которому разрешено летать в российском воздушном пространстве, сообщает Cord Magazine.
"Air Serbia осталась единственным авиаперевозчиком, летающим в РФ, после того как большинство европейских стран закрыли небо для России, что привело к ответным мерам", — пишет издание.
На данный момент компания выполняет восемь еженедельных рейсов между Белградом и Москвой. До четверга все билеты уже распроданы, уточняет Cord Magazine.
Дело в том, что "Аэрофлот" и Nordwind Airlines, ранее перевозившие пассажиров из России в Сербию и обратно, были вынуждены приостановить полеты, так как их лайнеры больше не могут летать над территорией ЕС. Запрет вступил в силу вчера, 28 февраля.
Чтобы предложить пассажирам больше мест, авиакомпания начала ставить на маршрут широкофюзеляжные самолеты Airbus A330-200. Они будут курсировать между столицами в определенные дни недели.
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Помимо Москвы, Air Serbia сейчас также выполняет один еженедельный рейс из Белграда в Санкт-Петербург, а в летний сезон летает в Краснодар и Ростов-на-Дону. С июня 2022 года компания планирует начать перелеты в Сочи.
Однако, как уточняет издание, запуск рейсов в грядущем сезоне зависит от российских пассажиров, направляющихся в Западную Европу. Если все страны-члены Евросоюза перестанут выдавать шенгенские визы гражданам РФ, транзитные перелеты в Белград могут стать невостребованными.
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ТуризмРоссияКраснодарСербияАэрофлотNordwind AirlinesAirbus A330ЕвросоюзСочиМоскваРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургНовости - ТуризмТуризмпассажиры
 
 
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