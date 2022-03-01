https://ria.ru/20220301/tailand-1775770542.html
Таиланд отменил второй ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов
Таиланд отменил второй ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов - РИА Новости, 01.03.2022
Таиланд отменил второй ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов
Правительство Таиланда разрешило не делать с 1 марта второй ПЦР-тест по прибытии, который ранее должны были проходить даже полностью вакцинированные иностранные РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:26
2022-03-01T14:26
2022-03-01T14:26
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БАНГКОК, 1 мар — РИА Новости. Правительство Таиланда разрешило не делать с 1 марта второй ПЦР-тест по прибытии, который ранее должны были проходить даже полностью вакцинированные иностранные туристы, въезжавшие в королевство по бескарантинным программам.Приказ об отмене ПЦР-теста и его замене на быстрый антигенный тест, результаты которого самостоятельно заносятся туристом в приложение, опубликован в "Правительственном вестнике" (Royal Thai Government Gazette).Отмечается, что вместе с отменой второго ПЦР исчезает необходимость бронировать и оплачивать гостиницу на пятый день пребывания, в которой и проводился тест, и где следовало оставаться до получения его результатов.Помимо этого, правительство Таиланда готово вернуть деньги, заплаченные за пятый день в гостинице и второй ПЦР-тест, всем туристам, заказавшим и получившим через приложение Thailand Pass разрешения на въезд в страну на даты после 1 марта.Уточняется, что среди тех, кому новый порядок облегчит жизнь и позволит сэкономить, окажутся россияне. С декабря 2021 года РФ продолжает лидировать в списке стран, чьи граждане активно посещают Таиланд.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, таиланд, коронавирус covid-19, пцр-тест, туризм, туристы, здоровье
Таиланд отменил второй ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов
Таиланд отменил второй ПЦР-тест по прибытии для международных путешественников с 1 марта
БАНГКОК, 1 мар — РИА Новости. Правительство Таиланда разрешило не делать с 1 марта второй ПЦР-тест по прибытии, который ранее должны были проходить даже полностью вакцинированные иностранные туристы, въезжавшие в королевство по бескарантинным программам.
Приказ об отмене ПЦР-теста и его замене на быстрый антигенный тест, результаты которого самостоятельно заносятся туристом в приложение, опубликован в "Правительственном вестнике" (Royal Thai Government Gazette).
Отмечается, что вместе с отменой второго ПЦР исчезает необходимость бронировать и оплачивать гостиницу на пятый день пребывания, в которой и проводился тест, и где следовало оставаться до получения его результатов.
Помимо этого, правительство Таиланда готово вернуть деньги, заплаченные за пятый день в гостинице и второй ПЦР-тест, всем туристам, заказавшим и получившим через приложение Thailand Pass разрешения на въезд в страну на даты после 1 марта.
Уточняется, что среди тех, кому новый порядок облегчит жизнь и позволит сэкономить, окажутся россияне. С декабря 2021 года РФ продолжает лидировать в списке стран, чьи граждане активно посещают Таиланд.