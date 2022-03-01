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Таиланд отменил второй ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов

Таиланд отменил второй ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов - РИА Новости, 01.03.2022

Таиланд отменил второй ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов

Правительство Таиланда разрешило не делать с 1 марта второй ПЦР-тест по прибытии, который ранее должны были проходить даже полностью вакцинированные иностранные РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:26

2022-03-01T14:26

2022-03-01T14:26

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БАНГКОК, 1 мар — РИА Новости. Правительство Таиланда разрешило не делать с 1 марта второй ПЦР-тест по прибытии, который ранее должны были проходить даже полностью вакцинированные иностранные туристы, въезжавшие в королевство по бескарантинным программам.Приказ об отмене ПЦР-теста и его замене на быстрый антигенный тест, результаты которого самостоятельно заносятся туристом в приложение, опубликован в "Правительственном вестнике" (Royal Thai Government Gazette).Отмечается, что вместе с отменой второго ПЦР исчезает необходимость бронировать и оплачивать гостиницу на пятый день пребывания, в которой и проводился тест, и где следовало оставаться до получения его результатов.Помимо этого, правительство Таиланда готово вернуть деньги, заплаченные за пятый день в гостинице и второй ПЦР-тест, всем туристам, заказавшим и получившим через приложение Thailand Pass разрешения на въезд в страну на даты после 1 марта.Уточняется, что среди тех, кому новый порядок облегчит жизнь и позволит сэкономить, окажутся россияне. С декабря 2021 года РФ продолжает лидировать в списке стран, чьи граждане активно посещают Таиланд.

https://ria.ru/20220218/karantin-1773416831.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, таиланд, коронавирус covid-19, пцр-тест, туризм, туристы, здоровье