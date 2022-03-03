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На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов

На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов - РИА Новости, 03.03.2022

На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов

Требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест на Кубани отменены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:36

2022-03-03T12:36

2022-03-03T12:55

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КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест на Кубани отменены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Сейчас в крае действует требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или медотвод при заселении в гостиницы, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. Приняли решение: отменить действующие ограничения с 4 марта", - написал губернатор в своём Telegram-канале."С начала пандемии в крае не работают фуд-корты и детские игровые комнаты. Предприниматели обращались с просьбой снять это ограничение. Эпидобстановка сегодня позволяет открыть фуд-корты и детские игровые комнаты с 14 марта", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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