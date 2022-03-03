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На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов
На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов - РИА Новости, 03.03.2022
На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов
Требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест на Кубани отменены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:36
2022-03-03T12:36
2022-03-03T12:55
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КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест на Кубани отменены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Сейчас в крае действует требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или медотвод при заселении в гостиницы, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. Приняли решение: отменить действующие ограничения с 4 марта", - написал губернатор в своём Telegram-канале."С начала пандемии в крае не работают фуд-корты и детские игровые комнаты. Предприниматели обращались с просьбой снять это ограничение. Эпидобстановка сегодня позволяет открыть фуд-корты и детские игровые комнаты с 14 марта", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:36 03.03.2022 (обновлено: 12:55 03.03.2022)
На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов
На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест