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На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов
На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов - РИА Новости, 03.03.2022
На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов
Требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест на Кубани отменены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:36
2022-03-03T12:55
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КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест на Кубани отменены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Сейчас в крае действует требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или медотвод при заселении в гостиницы, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. Приняли решение: отменить действующие ограничения с 4 марта", - написал губернатор в своём Telegram-канале."С начала пандемии в крае не работают фуд-корты и детские игровые комнаты. Предприниматели обращались с просьбой снять это ограничение. Эпидобстановка сегодня позволяет открыть фуд-корты и детские игровые комнаты с 14 марта", - добавил он.
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12:36 03.03.2022 (обновлено: 12:55 03.03.2022)
 
На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов

На Кубани отменили требование о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19
Сотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19
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КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест на Кубани отменены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сейчас в крае действует требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или медотвод при заселении в гостиницы, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. Приняли решение: отменить действующие ограничения с 4 марта", - написал губернатор в своём Telegram-канале.
"С начала пандемии в крае не работают фуд-корты и детские игровые комнаты. Предприниматели обращались с просьбой снять это ограничение. Эпидобстановка сегодня позволяет открыть фуд-корты и детские игровые комнаты с 14 марта", - добавил он.
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