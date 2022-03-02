https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776064019.html
Названы регионы России, в которых отменены ковидные ограничения
Названы регионы России, в которых отменены ковидные ограничения - РИА Новости, 02.03.2022
Названы регионы России, в которых отменены ковидные ограничения
Названы регионы, в которых отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:51
2022-03-02T17:51
2022-03-02T17:51
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Названы регионы, в которых отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает АТОР.Власти Крыма на этой неделе отказались от такого контроля для покупателей торговых центров. Также жителям старше 60 лет больше не нужно самоизолироваться, исключены рекомендации по организации удаленной работы.В Санкт-Петербурге отменят требование о посещении общественных мест по QR-кодам с 4 марта.В Калининградской области не только ликвидирована система QR-кодов, но и сняты все ограничения, связанные с работой МФЦ, отделов ЗАГС и аттракционов. С 28 февраля снова можно заселяться в гостиницы без дополнительных документов.Администрация Челябинской области с 1 марта отказалась от проверки QR-кодов в торгово-развлекательных комплексах, магазинах площадью больше 400 квадратных метров и заведениях сферы обслуживания. Но код придется предоставить при посещении культурных и спортивных мероприятий. Правда, теперь нет лимита на число их участников.В Красноярском крае больше не будут требовать QR-коды для прохода в торговые центры, фитнес-залы, парикмахерские, салоны красоты, кафе, кинотеатры и выставки. Отменены ограничения по заполняемости залов на культурных и спортивных мероприятиях. При заселении в отели также нет дополнительных требований к гостям.В Омской и Рязанской областях с 1 марта не нужны QR-коды для посещения учреждений культуры и предприятий сферы услуг, а также торговых центров и бассейнов. В Вологодской области такие правила введены со 2 марта, а в Новосибирской области – с 6 марта. Там решено отменить спецразрешения при посещении предприятий общепита, фитнес-центров, а с 15 марта – театров и спортивных объектов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, красноярский край, челябинская область, новосибирская область, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, коронавирус covid-19, омская область, рязанская область, республика крым, калининградская область
Названы регионы России, в которых отменены ковидные ограничения
АТОР: в Крыму и Калининградской области не нужны QR-коды при посещении общественных мест
МОСКВА, 2 мар
— РИА Новости.
Названы регионы, в которых отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает
АТОР.
Власти Крыма на этой неделе отказались от такого контроля для покупателей торговых центров. Также жителям старше 60 лет больше не нужно самоизолироваться, исключены рекомендации по организации удаленной работы.
В Санкт-Петербурге отменят требование о посещении общественных мест по QR-кодам с 4 марта.
В Калининградской области не только ликвидирована система QR-кодов, но и сняты все ограничения, связанные с работой МФЦ, отделов ЗАГС и аттракционов. С 28 февраля снова можно заселяться в гостиницы без дополнительных документов.
Администрация Челябинской области с 1 марта отказалась от проверки QR-кодов в торгово-развлекательных комплексах, магазинах площадью больше 400 квадратных метров и заведениях сферы обслуживания. Но код придется предоставить при посещении культурных и спортивных мероприятий. Правда, теперь нет лимита на число их участников.
В Красноярском крае больше не будут требовать QR-коды для прохода в торговые центры, фитнес-залы, парикмахерские, салоны красоты, кафе, кинотеатры и выставки. Отменены ограничения по заполняемости залов на культурных и спортивных мероприятиях. При заселении в отели также нет дополнительных требований к гостям.
В Омской и Рязанской областях с 1 марта не нужны QR-коды для посещения учреждений культуры и предприятий сферы услуг, а также торговых центров и бассейнов. В Вологодской области такие правила введены со 2 марта, а в Новосибирской области – с 6 марта. Там решено отменить спецразрешения при посещении предприятий общепита, фитнес-центров, а с 15 марта – театров и спортивных объектов.